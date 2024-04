Em março de 2023, o criador de "Ficheiros Secretos" revelou que Ryan Coogler, o realizador dos filmes "Black Panther" e do primeiro "Creed", estava a preparar uma nova versão para a televisão com um elenco diversificado.

Um ano depois, Chris Carter diz que não tem nenhum problema por outra pessoa pegar no icónico legado da sua amada série dos anos 1990 com David Duchovny e Gillian Anderson.

"É interessante, as pessoas dizem 'Não és possessivo com isso?'. E eu respondo 'Não, estou ansioso para ver o que outra pessoa fará com isso'”, contou numa nova entrevista à Inverse.

Carter acrescentou que teve uma “conversa muito boa” com Coogler e elogiou as suas novas ideias.

"Seja como for, tem um trabalho difícil. 'Casting' [a escolha do elenco] é um trabalho difícil. Montar [a produção] um trabalho difícil. Todos os problemas com os quais lidei serão os seus problemas", notou.

Mas as próprias raízes de "Ficheiros Secretos" tornam mais complexa uma nova abordagem: Fox Mulder (Duchovny) era um agente 'em busca pela verdade' adepto das teorias da conspiração, principalmente as governamentais, enquanto a agente Dana Scully (Anderson) era a médica cética sempre à procura de explicações científicas para os estranhos casos que investigavam.

Passados 31 anos sobre a estreia da série, o seu criador suspira que 'tudo é uma conspiração. Ninguém sabe qual é a verdade. Agora é completamente subjetiva e relativa",dando como exemplo recente as teorias à volta da ausência pública da Princesa Kate Middleton.