Foi divulgado o trailer de "Pecadores", um novo filme escrito e realizado por Ryan Coogler com o seu ator preferido, Michael B. Jordan, a desdobrar-se pelos papéis de irmãos gémeos.

O projeto fortalece uma ligação artística de grande sucesso: embora o marketing destaque apenas os títulos mais importantes, Jordan entrou em todas as longas-metragens do realizador, "Fruitvale Station: A Última Paragem" (2013), "Creed: O Legado de Rocky" (2015), "Black Panther" (2018) e "Black Panther: Wakanda para Sempre" (2022).

"Na tentativa de deixar para trás as suas vidas problemáticas, dois irmãos gémeos regressam à sua cidade natal para recomeçar, apenas para descobrir que um mal ainda maior está à espera para os receber de volta", resume a sinopse oficial do que está a ser promovido como "uma nova visão do medo" sob o slogan "Se continuares a dançar com o diabo, um dia ele vai seguir-te até casa”.

Ainda com Hailee Steinfeld, Jack O”Connell, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson, Omar Benson Miller e Delroy Lindo, e vários colaboradoress de "Black Panther", como três vencedores de Óscares, o compositor Ludwig Göransson, a figurinista Ruth E. Carter e a diretora artística Hannah Beachler, e a diretora de fotografia Autumn Durald Arkapaw e o editor Michael P. Shawver, a estreia nos cinemas portugueses está anunciada para 6 de março de 2025.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.