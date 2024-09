A Netflix revelou as séries, filmes e documentários mais vistos em todo o mundo nos primeiros seis meses do ano. Segundo os dados, no primeiro semestre de 2024, os subscritores assistiram a mais de 94 mil milhões de horas no serviço de streaming - com quatro dos seus maiores sucessos globais a chegarem do Reino Unido ("A Grande Ilusão", "Baby Reindeer", "The Gentlemen" e "One Day").

"A Grande Ilusão", que se estreou a 1 de janeiro, lidera o top com 107 milhões de visualizações. Já o segundo lugar pertence à terceira temporada de "Bridgerton", que conquistou mais de 91 milhões de visualizações - no total, todo o universo da série registou 189 milhões de visualizações no primeiro seestre de 2024.

A elogiada e premiada série "Baby Reindeer", que conquistou seis Emmys este ano, ocupa o terceiro lugar do ranking da Netflix, com 88 milhões de visualizações.

No primeiro semestre do ano, as histórias em línguas não inglesas também foram muito populares na Netflix, representando quase um terço do total de espectadores. Os títulos espanhóis, como "A Sociedade da Neve" (104 milhões de visualizações), "Berlim" (49 milhões) e "O Caso de Asunta" (31 milhões), e as produções coreanas, como "Rainha das Lágrimas" (29 milhões) ou "Parasyte: Cinza" (25 milhões) encabeçaram a lista.

As produções de França ("Nas profundezas do Sena" com 85 milhões de visualizações), Itália ("O Fabricante de Lágrimas" com 53 milhões), Japão ("City Hunter" com 16 milhões) e Índia ("Heeramandi" com 15 milhões) também conquistaram os espectadores na primeira metade do ano.

Os filmes de ação e aventura também se destacaram, com "Damsel", protagonizado por Millie Bobby Brown, a registar 144 milhões de visualizações e "Lift: Um Assalto de Primeira Classe" a conquistar 129 milhões).

Os reality shows também ocupam o top da Netflix, com destaque para as últimas temporadas de "Love Is Blind" (21 milhões de visualizações), "Perfect Match" (11 milhões) e "Is It a Cake?" (9 milhões). Já os documentários mais vistos foram "Um Pesadelo Americano" (55 milhões), "A Grande Noite da Pop" (25 milhões) e !F1: A Emoção de um Grande Prémio" (12 milhões).

Já a primeira temporada de "Rabo de Peixe", a segunda produção portuguesa da Netflix, registou 400 mil visualizações, ficando no 3537.ª posição do top das produções mais vistas no primeiro semestre do ano no serviço de streaming.

TOP 10 das produções mais vistas na Netflix no primeiro semestre de 2024: