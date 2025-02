A Netflix revelou os dados de visualizações dos últimos seis meses de 2024. No segundo semestre do ano passado, os subscritores do serviço de streaming assistiram a mais de 94 mil milhões de horas de conteúdo.

"O sucesso de uma série ou filme na Netflix pode ter várias formas e dimensões. Temos sucessos inesperados com grandes audiências e séries populares com públicos mais pequenos. Mas nenhum título – nem mesmo o mais visto – representa mais de 1% do total de visualizações na Netflix", destaca a plataforma em comunicado.

Por exemplo, a segunda temporada de "Squid Game", que registou o maior número de horas vistas na segunda metade de 2024, representou apenas 0,7% do total. Apesar dos novos episódios da série sul-coreana se terem estreado apenas no dia 26 de dezembro, a segunda temporada lidera o ranking, acumulando 87 milhões de visualizações em apenas seis dias.

Em apenas 12 dias, a temporada tornou-se na segunda série não falada em inglês mais popular da plataforma.

Já "O Casal Perfeito", minissérie de crime e mistério protagonizada por Nicole Kidman e Liev Schreiber, conquistou o segundo lugar no top, somando 75 milhões de visualizações desde a sua estreia, a 5 de setembro, até ao final do ano. "Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez" ficou na terceira posição (70 milhões de visualizações).

Já "Rabo de Peixe", a segunda produção portuguesa da Netflix, que se estreou em maio de 2023, somou 200 mil visualizações no segundo semestre de 2024.

Netflix: Séries mais vistas no segundo semestre de 2024