André Lamoglia, que protagonizou as últimas temporadas de "Elite", vai ser a estrela principal da próxima produção brasileira da Netflix. O ator vai encabeçar o elenco de "Os Donos do Jogo", que conta com guião de Heitor Dhalia ("DNA do Crime").

O elenco da série vai conta ainda com Chico Díaz, Giullia Buscacio, Juliana Paes, Mel Maia e Xamã. A história vai centrar-se na 'máfia dos jogos' e na rápida ascensão de Profeta, um aspirante ao trono da cidade.

"De Las Encinas para o Rio de Janeiro! Essa é a primeira foto oficial de André Lamoglia como Profeta, o protagonista da minha nova série de ficção brasileira 'Os Donos do Jogo'. Um verdadeiro estrategista, Profeta tem como ambição entrar para a cúpula do jogo do bicho carioca", escreveu a Netflix Brasil nas redes sociais.