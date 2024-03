A quarta temporada de "Blood & Water" chegou no dia 1 de março à Netflix. No fim de semana de estreia, a série conquistou o quinto lugar no top diário do serviço de streaming em Portugal.

Os novos episódios da série sul-africana sobre um prestigiado colégio para estudantes de classe alta contam com a participação especial de André Lamoglia, conhecido pelos seus papéis em "Juacas", série nomeada ao Emmys, e "Elite".

A participação do ator brasileiro na série marca o crossover com "Elite". Na sétima temporada da produção espanhola, a personagem Fikile, interpretada pela atriz Khosi Ngema, entrou no colégio Las Encinas como aluna de intercâmbio e, agora, é a vez de Iván, papel de Lamoglia, ir para o Parkhurst College.

"Blood & Water" marca a estreia de André Lamoglia em uma produção totalmente em inglês.