"Reacher" está de volta à Amazon Prime Video para a segunda temporada e Alan Ritchson tem promovido o lançamento da série sobre o polícia e ex-militar que resolve crimes e aplica justiça à sua maneira.

Segundo a plataforma, a série original, lançada em fevereiro de 2022, tornou-se uma das cinco mais vistas a nível global no serviço.

Mas a personagem criada pelo escritor Lee Child já teve outra incarnação e no grande ecrã: tudo começou com dois filmes protagonizados por nada mais nada menos do que Tom Cruise.

Ciente desse facto, o gigantesco ator de 41 anos quis mostrar a sua gratidão escrevendo-lhe uma carta... que nunca chegou ao destino.

"Escrevi-lhe uma carta sincera. Porque é assim: sei o que vocês sabem. Ele recebeu algumas críticas pelo papel, porque esteticamente não se encaixa perfeitamente em Reacher, de acordo com os livros. Este tipo ainda fez dois filmes que arrecadaram mais de 300 milhões de dólares e nem sequer encaixa. Ele trouxe tantos olhos para esta série. Não teríamos o sucesso que temos sem ele. Portanto, por gratidão, escrevo-lhe uma carta adorável e sincera, uma carta de uma página, e entrego-a a Don Granger, um parceiro dele na Skydance. O meu chefe. A Skydance produz a série", contou esta semana numa visita ao programa de Jimmy Kimmel.

Só que o serviço de entrega parou mesmo em Don Granger, que tem um crédito como produtor executivo nos últimos dois "Missão Impossível" e em "Top Gun: Maverick", todos liderados por Tom Cruise.

"Ele disse 'Não lhe vamos dar isto. É uma péssima ideia. Ele está bem com a situação porque seguiu em frente com a vida. Ele fez isso e tu precisas fazer o mesmo", revelou.

Com humor, Alan Ritchson acabou por usar a visibilidade nacional no 'talk show' noturno para finalmente passar a mensagem, olhando diretamente para as câmaras: "Estou imensamente grato por me teres passado o testemunho em 'Reacher' e ajudado a tornar-se o que se tornou com a atenção que trouxeste para a série. Portanto só quero que saibas que isto foi uma versão da minha carta. Há alguns 'Adoro-te', algumas fotos juntos, mas vamos deixar a coisa assim".

VEJA O MOMENTO.

Os primeiros três episódios da nova temporada ficaram disponíveis a 15 de dezembro e os restantes cinco e os restantes cinco serão lançados semanalmente às sextas-feiras até 19 de janeiro de 2024.

"A segunda temporada de 'Reacher' começa quando o polícia e ex-militar Jack Reacher recebe uma mensagem codificada com a informação de que membros da sua antiga unidade do exército estão a ser misteriosa e brutalmente assassinados, um de cada vez. Deixando de parte o seu estilo de vida nómada, Reacher reúne-se com três antigos colegas para investigar, incluindo Frances Neagley (Maria Sten); Karla Dixon (Serinda Swan), uma contabilista forense por quem Reacher há muito tem um fraquinho; e o homem de família David O'Donnell (Shaun Sipos), que empunha uma navalha. Juntos, começam a ligar os pontos num mistério onde os riscos aumentam a cada passo, e que levanta questões sobre quem os traiu - e quem morrerá a seguir", resume a sinopse oficial disponibilizada pela plataforma.

O elenco é completado por Ferdinand Kingsley como A.M., um mercenário a quem a segurança nacional chama de"fantasma"; Robert Patrick como Shane Langston, chefe de segurança de uma empresa privada de defesa com um historial questionável; e Domenick Lombardozzi como o duro detetive da polícia de Nova Iorque, Guy Russo.

VEJA O TRAILER.