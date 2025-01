A Amazon Prime Video revelou o trailer oficial da terceira temporada de "Reacher".

O serviço anunciou ainda a estreia a 20 de fevereiro com os primeiros três episódios e os restantes cinco a ficarem disponíveis todas as quintas-feiras até 27 de março.

Com os regressos de Alan Ritchson como Jack Reacher e Maria Sten como Frances Neagley, a história vai basear-se em "Persuader", o sétimo livro da saga criada por Lee Child.

"A terceira temporada da série de ação mostra Reacher envolvido no centro de uma vasta organização criminosa para resgatar um informador infiltrado da DEA que está a ficar sem tempo. Aí ele vai deparar-se com um mundo de segredos e violência, enquanto enfrenta alguns assuntos inacabados do seu próprio passado", resume a apresentação oficial.

O novo elenco inclui Anthony Michael Hall, Sonya Cassidy, Brian Tee, Johnny Berchtold, Robert Montesinos e o dinamarquês Oliver Richters como um adversário 'à altura' de Reacher.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.

Recorde-se que a Amazon Prime Video já renovou a série para uma quarta temporada.

A decisão para mais ação e aventuras é um gigantesco sinal de confiança naquela que é uma das séries mais populares da plataforma: a segunda temporada foi o lançamento mais visto no serviço em 2023.

Também vai avançar um 'spinoff' centrado em Frances Neagley, a antiga colega militar e parceira ocasional nas 'missões à civil' de Jack Reacher, que se tornou uma das personagens mais populares entre os fãs.