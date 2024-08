A HBO lançou o trailer de "Cidade de Deus: A Luta Não Para", que se estreia no dia 26 de agosto. A série decorre duas décadas depois dos acontecimentos do filme e marca o regresso de personagens ​​como Rocket (Wilson), Berenice, Bradock, Cinthia, Barbantinho e Melonhead.

A nova produção com seis episódios conta com o envolvimento enquanto produtores de Fernando Meirelles, o realizador do aclamado filme de 2002, a sua sócia Andrea Barata Ribeiro e a produtora O2 Filmes.

Veja o trailer:

O filme realizado por Fernando Meirelles com Kátia Lund acompanhava a vida de várias personagens naquela favela que se tornou um dos lugares mais perigosos do Rio de Janeiro, apresentadas do ponto de vista de um narrador, Wilson Rodrigues, o Buscapé, um menino pobre amedrontado com a ideia de vir a transformar-se num bandido e com o sonho de se tornar fotógrafo.

A nova história tem lugar duas décadas depois dos acontecimentos da produção que adaptava a obra literária de Paulo Lins e tornou célebre o ditado brasileiro “se ficar o bicho pega; se correr o bicho morde”, acompanhando as suas personagens, a começar pelo trabalho do agora fotógrafo Buscapé, destaca a Max.

"O enredo desenrola-se no início dos anos 2000, quando a libertação de um jovem traficante da prisão coloca a Cidade de Deus novamente em disputa. Os moradores estão encurralados entre traficantes de droga, milícias e autoridades públicas, mas a necessidade de escapar a este ciclo faz com que a comunidade se una para enfrentar o opressor", refere o comunicado.

"Cidade de Deus"

Recorrendo a flashbacks do filme para reconstruir as memórias dos protagonistas, regressam os atores Alexandre Rodrigues, Thiago Martins, Roberta Rodrigues, Sabrina Rosa, Kiko Marques e Edson Oliveira.

Os novos membros do elenco incluem Andréia Horta, Marcos Palmeira, Jefferson Brasil, Eli Ferreira, Luellem de Castro, Otávio Linhares, Rafael Lozano, Leandro Daniel, Luiz Bertazzo bem como talentos emergentes de comunidades do Rio de Janeiro como Cidade de Deus, Vidigal e Mangueira.

Na realização surge o nome de Aly Muritiba, premiado por várias curtas e longas-metragens, com destaque para "A Fábrica" (2011), "Ferrugem" (2018) e "Deserto Particular" (2021), este último o candidato do Brasil a uma nomeação para o Óscar de Melhor Filme Internacional em 2022.

"Cidade de Deus" mudou o paradigma do cinema brasileiro e recebeu quatro nomeações para os Óscares na cerimónia de 2004: Melhor Realização, Argumento Adaptado, Montagem e Fotografia.

A polémica negativa à volta da exclusão da categoria conhecida na época por Melhor Filme Estrangeiro levou a Academia a iniciar um processo de reformulação das regras para diversificar a seleção.

O impacto de "Cidade de Deus" no cinema brasileiro também foi enorme e vai ser notado na série.

"Na época que fizemos o filme, não tínhamos um elenco e uma equipe negra qualificada. Nesse sentido, demos um grande salto no Brasil, hoje temos uma riqueza de talentos negros que vão contar esta história”, destacou Fernando Meirelles na Comic-Con Experience 2022 de São Paulo.