Ver séries e filmes com pausas para anúncios, é o que vai acontecer no Disney+ a quem subscrever a nova opção de mensalidade do serviço de streaming. Depois de ter avançado com um plano de subscrição com anúncios em vários países europeus, o Disney+ segue o mesmo movimento em Portugal, onde o novo plano será lançado a 17 de outubro em Portugal.

O novo plano standard com anúncios terá um valor mensal de €5,99, inferior ao da mensalidade standard que existe atualmente. Para além deste plano, em que os subscritores passarão a ver anúncios para ver filmes e séries em troca de um valor de mensalidade mais baixo, o serviço conta também com os planos Standard e Premium (com qualidade de imagem 4K e visualização em simultâneo em 4 ecrãs).

Em comunicado enviado à imprensa, a Disney diz que este lançamento representa "uma evolução do serviço tanto para os consumidores, que passam a ter mais opções para aceder ao Disney+".

"A partir de 17 de outubro, a TWDC Portugal passará a ter uma oferta publicitária integrada, que adicionará o Disney+ à atividade comercial que desenvolve há anos em Portugal, onde se destaca tanto pela publicidade nos canais lineares do nosso grupo — STAR, National Geographic, 24 Kitchen e Disney Channel — como pela inovação e qualidade reconhecida por todo o setor na produção e implementação de formatos inovadores de branded content, eventos e outros formatos publicitários", diz no comunicado Luís Fernambuco, VP General Manager da TWDC Portugal.

Os planos de subscrição disponíveis a partir de 17 de outubro serão os seguintes:

Planos Disney+ com anúncios créditos: Disney

A Netflix também criou em 2022 um plano de subscrição com anúncios por um preço inferior. A modalidade ainda não chegou a Portugal, mas já existe em vários países, nomeadamente em Espanha e Itália.

O Disney+ disponibiliza títulos da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, da marca de entretenimento STAR, para além de séries e filmes de estúdios como o FX, ABC, Disney Television Studios, Searchlight Pictures e 20th Century Television.

Entre as mais recentes produções do serviço estão as séries “Shōgun”, “The Bear”,“Homicídios ao Domicílio”, “Foi Sempre a Agatha“ da Marvel (com estreia marcada para 19 de setembro) ou “A Acólita”, série do universo Star Wars gravada na Madeira. Entre os filmes mais recentes estreados no serviço está, por exemplo, “Reino do Planeta dos Macacos".