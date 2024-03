Esta quinta-feira, foi anunciado que a plataforma de streaming Max chega a Portugal a 21 de maio, terminando a da HBO Max.

O nosso país estará no primeiro grupo europeu a receber o serviço aprimorado da Warner Bros Discovery que reúne as programações da HBO e do Discovery, além do serviço 'premium' de subscrição do Eurosport, anuncia o comunicado oficial.

Entre as novidades estará a segunda temporada de "House of the Dragon, que será lançada a 17 de junho.

O serviço foi lançado originalmente nos EUA a 23 de maio do ano passado para desafiar a concorrência de Netflix e Disney, líderes do mercado, e é considerado crucial para impulsionar e diversificar os lucros a nível global.

“Max é a plataforma de streaming da Warner Bros. Discovery e baseia-se na nossa longa herança na Europa, reunindo uma incrível amplitude e profundidade da cultura de entretenimento dos nossos serviços e canais num só lugar. O conteúdo incomparável que temos na Max, desde House of the Dragon aos Jogos Olímpicos Paris 2024 e mais, significa que qualquer que seja o humor ou a ocasião, Max tem algo para todos, sempre”, destacou JB Perrette ao revelar do Max no Festival de TV Series Mania.

"A Max terá disponível uma seleção de diferentes planos mais um plano Sports que poderá ser adicionado a qualquer plano base", refere a empresa, prometendo a divulgação dos preços para as "próximas semanas", variando de país para país.

Vão estar disponíveis um Plano Standard (dois dispositivos em simultâneo, resolução Full HD e até 30 downloads do conteúdo disponível para assistir offline) e um Plano Premium (até quatro dispositivos, Full HD ou resolução 4K e com som Dobly Atmos, quando disponível, até 100 downloads para assistir offline).

Um Plano Básico com Publicidade (dois dispositivos, ull HD), a um preço mais baixo, arranca em nove países europeus antes de se expandir: Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Países Baixos, Roménia, Polónia, França e Bélgica.

Já um Plano Sports Add-On (cobertura dos melhores eventos desportivos, os canais lineares Eurosport 1 e Eurosport 2 em direto, entre outros) será vendido como um complemento aos pacotes básicos.

"Os atuais subscritores da HBO Max poderão descobrir a nova experiência na Max enquanto mantêm os seus perfis atuais e visualizam o histórico, continuando a sua jornada Max de onde pararam", destaca o comunicado. Dependendo do dispositivo ou sistema, a aplicação será atualizada automaticamente para a Max ou será solicitado que a nova seja descarregada.

Os conteúdos

Além da segunda temporada de "House of the Dragon" a 17 de julho, a Max promete trazer "uma nova experiência de streaming para a Europa com mais do dobro da quantidade de conteúdos atualmente disponíveis na HBO Max".

A plataforma juntará conteúdos das diversas marcas da Warner Bros. Discovery, como HBO Originals, Max Originals, os filmes da Warner Bros., DC Universe, programas infantis e a "melhor programação das diferentes categorias", do desporto aos 'reality shows' e 'lifestyle', além de documentários da Eurosport, Discovery, TLC, Food Network, HGTV, ID, entre outros.

Para o verão, a nova plataforma será o único lugar para ver em stream todos os momentos dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, incluindo em todos os planos de subscrição.

No catálogo continuarão disponíveis filmes como "Barbie", "Aquaman e o Reino Perdido" e "Wonka", as séries "The Last of Us", "The White Lotus", "Euphoria", "True Detective: Night Country", "The Regime", "The Sympathizer", "The Jinx Part Two", além da nova comédia "The Franchise".

Na oferta estão as sagas "Harry Potter", "Paddington", "Matrix", "O Cavaleiro das Trevas", "Joker" e "O Senhor dos Anéis".

Posteriormente, será na Max que chegam novidades como "The Penguin" e "Welcome to Derry".