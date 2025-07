Sem grande alarido ou divulgação, a Netflix estreia esta semana "É Pegar ou Largar" ("Too Much", no título original), série que marca o regresso de Lena Dunham à televisão. A série britânica de 10 episódios chega ao serviço de streaming na quinta-feira, dia 10 de julho.

A primeira temporada segue Jessica (interpretada por Megan Stalter, de "Hacks"), uma nova-iorquina viciada no trabalho que, depois de uma separação devastadora, atravessa o Atlântico e acaba por encontrar o seu par improvável em Felix (Will Sharpe, de "The White Lotus"), um músico que dorme até ao meio-dia.

Ao longo de 10 episódios, a protagonista percebe que Londres e o amor não são assim tão parecidos com o filme "Notting Hill". "Quando comecei a vir ao Reino Unido por motivos de trabalho... pensei: ‘Quero escrever algo sobre a experiência de ser estrangeira aqui, e sobre os contrastes entre as fantasias que temos sobre Londres e a realidade’", conta Lena Dunham ao site Tudum, da Netflix.

A atriz e argumentista criou a série com o seu marido, Luis Felber. "Depois, quando conheci o meu marido, Luis, senti que estava a viver tudo isso, mas no contexto de uma relação", confessa.

Além de Megan Stalter e Will Sharpe, a série conta ainda com a participação de Andrew Scott, Kit Harington, Jessica Alba, Rita Ora e Jennifer Saunders.