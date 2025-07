Os primeiros dias de julho já contaram com as estreias de "A Noite Longa – A Queda de Mussolini", "The Summer Hikaru Died", "Justiça para Todos", "Ballard", "Caçadores de Gringos" ou "Jogo Cruzado" e com os regressos de "Os Mistérios de Brokenwood", "Law & Order: Organized Crime", "Sandman – Mestre dos Sonhos", "Boa Vizinhança", "Panda" ou "Anatomia de Grey".

Recém-estreada, "É Pegar ou Largar" é uma das novidades da Netflix. Disponível na plataforma a partir desta quinta-feira, dia 10, destaca-se por ser a primeira série criada por Lena Dunham depois de "Girls" (que se despediu em 2017), desta vez em conjunto com o marido, o músico Luis Felber. A nova-iorquina não esteve completamente afastada do pequeno ecrã nos últimos anos (dirigiu um episódio da brilhante "Industry" e foi produtora executiva e argumentista da subestimada "Generation", ambas da HBO), mas tem aqui um grande ponto de viragem. Nesta comédia romântica ambientada em Londres, acompanha a chegada de uma norte-americana (Megan Stalter, de "Hacks") à capital britânica, onde conhece um cantor com quem inicia uma relação (Will Sharpe, de "The White Lotus"). Composta por dez episódios (quase todos realizados por Dunham), a primeira temporada é um impressionante ajuntamento de estrelas: Naomi Watts, Rita Wilson, Andrew Scott, Kit Harington, Jessica Alba, Adèle Exarchopoulos, Rita Ora, Stephen Fry e Jennifer Saunders são apenas algumas.

É Pegar ou Largar

Esta sexta-feira, dia 11, chega à Apple TV+ a terceira temporada de "Fundação", dois anos depois do final da segunda. A nova fase da saga de ficção científica espacial baseada nos livros de Isaac Asimov avança 152 anos e obriga a alianças inesperadas para enfrentar aquele que promete ser o grande antagonista: The Mule, interpretado por Pilou Asbaek (revelado na série "Borgen" mais conhecido por "A Guerra dos Tronos"). O ator dinamarquês é uma das muitas novas caras de um elenco que também inclui alguns regressos, de Jared Harris a Lee Pace ou Laura Birn. A terceira época da série criada por David S. Goyer e Josh Friedman conta com dez episódios, estreados semanalmente ao longo das próximas sextas.

Também de regresso, "Poker Face" avança para a segunda temporada na SkyShowtime. Os primeiros três episódios estarão disponíveis na plataforma a partir de dia 17, com os restantes a sair nas quintas seguintes. Os novos doze capítulos continuam a seguir mistérios semanais através da protagonista, interpretada por Natasha Lyonne, que tem a particularidade de conseguir perceber quando alguém está a mentir. Mais uma vez, a criação de Rian Johnson que junta crime e humor negro volta a ter convidados de luxo, tanto atores como realizadores. Cynthia Erivo, John Mulaney, Awkwafina, Giancarlo Esposito e Katie Holmes destacam-se no elenco; Ti West (saga "X"), John Dahl ("Rounders - A Vida é um Jogo"), Miguel Arteta ("É Agora ou Nunca") e Lucky McKee ("May") sobressaem atrás das câmaras, a par dos próprios Johnson e Lyonne (com a atriz a dirigir dois episódios).

Interview with the Vampire Interview with the Vampire

Dia 17 marca ainda a chegada da segunda temporada de "Interview with the Vampire" ao serviço AMC SELEKT, mais de um de um ano depois da estreia fora de portas (um atraso que já se julgaria improvável na era do streaming). Adaptação da saga literária de Anne Rice desenvolvida pelo dramaturgo Rolin Jones, soube distanciar-se do popular filme homónimo dos anos 1990 (realizado por Neil Jordan e protagonizado por Brad Pitt e Tom Cruise) ao aproximar o olhar das minorias (afro-americanos, LGBTQIA+) enquanto revisitou a vida, amores e frustrações de um vampiro na primeira leva de episódios. A segunda retoma a história ao longo de oito capítulos e a terceira já está confirmada. Jacob Anderson, que foi Grey Worm em "A Guerra dos Tronos", continua a liderar o elenco deste drama com tanto de gótico como de sedutor. Na realização, assinale-se a presença algo inesperada de Levan Akin, realizador sueco de ascendência georgiana e autor de filmes aplaudidos como "And Then We Danced" e "Crossing - A Travessia".

Também com estreia agendada para dia 17, "Indomável" é das novidades do mês mais sonantes da Netflix e tem Eric Bana como protagonista. A ele juntam-se Sam Neill, Rosemarie DeWitt, Wilson Bethel e Lily Santiago ao longo dos seis episódios da minissérie dramática assinada por Mark L. e Elle Smith. A trama parte da investigação de uma morte no Parque de Yosemite, na Califórnia, a cargo de uma equipa que inclui um guarda florestal e antigos elementos da polícia e do exército.

Fique a par de todas as estreias de julho:

Dia 1: Based on a True Story (T2 - última)

22h10 no TVCine Emotion

Dia 2: Os Mistérios de Brokenwood (T11)

22h00 no STAR Crime

Dia 2: Law & Order: Organized Crime (T5)

22h10 no TVCine Emotion

Dia 3: O Salto do Diabo: a Senda dos Lobos (T2)

AMC SELEKT

The Sandman Sandman – Mestre dos Sonhos

Dia 3: Sandman – Mestre dos Sonhos (Parte 1 da T2 - última)

Netflix

Dia 3: A Noite Longa – A Queda de Mussolini (T1)

22h00 na RTP2

Dia 5: The Summer Hikaru Died (T1)

Netflix

Dia 7: Boa Vizinhança (T7)

21h25 no STAR Comedy

Dia 8: Justiça para Todos (T1)

22h00 no RTP2

Dia 8: Panda (T2)

22h00 no STAR Crime

Dia 9: Anatomia de Grey (T21)

Disney+

Ballard Ballard

Dia 9: Ballard (T1)

Amazon Prime Video

Dia 9: Caçadores de Gringos (T1)

Netflix

Dia 9: Jogo Cruzado (T1)

Disney+

Dia 9: Restauro de Família (T1)

Disney+

Dia 9: Sol Negro (T1)

Netflix

Dia 10: É Pegar ou Largar (T1)

Netflix

Dia 11: Fundação (T3)

Apple TV+

Furia Furia

Dia 11: Furia (T1)

Max

Dia 11: Langer (T1)

SkyShowtime

Dia 11: Cobra Kai (T2, estreia em TV)

22h00 no AXN

Dia 14: The Institute (T1)

Max

Dia 14: Crimes no Pacífico (T3)

22h00 no STAR Crime

Dia 15: Verdade Oculta (minissérie)

22h10 no TVCine Edition

Bullet Bullet Bullet Bullet

Dia 16: Bullet Bullet (T1)

Disney+

Dia 16: Godfather of Harlem (T4)

Disney+

Dia 16: O Verão em que Me Apaixonei (T3 - última)

Amazon Prime Video

Dia 16: Submundo (T1)

Disney+

Dia 17: Interview with the Vampire (T2)

AMC SELEKT

Dia 17: Força Mais ou Menos Especial (T2 - última)

Netflix

Indomável Indomável

Dia 17: Indomável (minissérie)

Netflix

Dia 17: O Catálogo de Amina (T1)

Netflix

Dia 17: Poker Face (T2)

SkyShowtime

Dia 18: Delírio (minissérie)

Netflix

Dia 18: Superstar (minissérie)

Netflix

Dia 22: Pântanos (T1)

Filmin

Dia 23: 9-1-1 (T8)

Disney+

Abbott Elementary Abbott Elementary

Dia 23: Abbott Elementary (T4)

Disney+

Dia 23: Acapulco (T4 - última)

Apple TV+

Dia 23: Cartas do Passado (minissérie)

Netflix

Dia 23: Washington Black (minissérie)

Disney+

Dia 24: Nautilus (T1)

AMC SELEKT

Dia 24: Sandman – Mestre dos Sonhos (Parte 2 da T2 - última)

Netflix

Dia 25: Love Is In the Air (T1 a T7)

Disney+

Dia 28: Amor Sem Wi-Fi (minissérie)

22h10 no TVCine Edition

Dia 30: Mentes Criminosas (T17)

Disney+

Pecados Inconfessáveis Pecados Inconfessáveis

Dia 30: Pecados Inconfessáveis (T1)

Netflix

Dia 31: Leanne, de Coração de Vidro (T1)

Netflix

Dia 31: Marcados (T1)

Netflix