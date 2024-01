"Legado Sombrio" é uma das estreias de janeiro da Netflix. A série sul-coreana chega ao serviço de streaming no dia 19 e a história é apresentada como "sombria e misteriosa".

A série centra-se na história bizarra de uma Yoon Seo-ha, uma professora universitária, que herda um cemitério. "Uma mulher herda um cemitério após a morte de um tio que nunca conheceu e dá por si no meio de uma teia de homicídios e segredos obscuros", resume a Netflix.

Depois do funeral do tio, a protagonista tem de lidar com uma série de eventos sinistros na aldeia.