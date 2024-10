"The Day of the Jackal", que tem como base o livro de Frederick Forsyth, chega a 6 de dezembro à SkyShowtime. A série centra-se no assassino profissional Jackal (Eddie Redmayne), que depois do último crime é perseguido por uma agente dos serviços secretos do Reino Unido (Lashana Lynch).

A história do populer 'thriller' internacional contou já com na aclamada adaptação ao cinema que surgiu três anos mais tarde, realizada por Fred Zinnemann e com um então relativamente desconhecido Edward Fox como o protagonista.

Em entrevista exclusiva ao SAPO Mag, Eddie Redmayne contou que é fã do filme. "Sou um enorme fã do filme original, por isso estava com medo de ler o guião. E depois, quando o li, era tão fresco e completamente diferente e, no entanto, manteve as qualidades que adoro do filme original. Sinceramente, achei-o tão propulsivo. Não conseguia parar de ler", confessou.

"É o tipo televisão que gosto de ver e, por isso, aceitei sem hesitação", frisou.

Veja o vídeo:

Na red carpet em Londres, Eddie Redmayne contou ao SAPO Mag que adora o processo criativo. "O processo criativo foi minucioso. Eu adoro o processo. Adoro essa parte das coisas. Adoro o ensaio, adoro a preparação. Trabalhámos com um artista de próteses brilhante, um tipo chamado Richard", recordou.

Fomos à antestreia de créditos: TIAGO DAVID

"Passámos meses a trabalhar nas especificidades, em todas as coisas do guarda-roupa… Fui a uma loja de roupa extraordinária em Viena chamada Knizze, que fez roupas para príncipes do século XIX e para a Marilyn Monroe, e o James Dean e o Laurence Olivier", contou.

A série conta ainda com a participação de Charles Dance ("A Guerra dos Tronos"), Lia Williams ("The Crown"), Eleanor Matsuura ("The Walking Dead"), Nick Blood ("Slow Horses") ou Richard Dormer ("A Guerra dos Tronos").