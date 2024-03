"Fúrias" é a nova produção francesa da Netflix. A série de ação e drama estreou-se esta sexta-feira, dia 1 de março, no serviço de streaming.

A primeira temporada de oito episódios centra-se em Lyna, uma jovem que procura ter uma vida normal, mas que quer vingar a morte do pai. "A jovem dá por si envolvida na intrincada rede da Fúria, a responsável por manter a paz no submundo criminal de Paris. Apesar de estar determinada em resistir à força do destino, ela apercebe-se de que fugir ao mesmo não vai ser fácil", resume a Netflix.

No arranque da série, com uma agente da polícia no seu encalço, Lyna começa a sua primeira missão infiltrada no bordel da Mama, onde uma simples tarefa acaba por se complicar.