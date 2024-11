"Temos um Infiltrado", baseada no documentário “The Mole Agent”, nomeado para o Óscar de Melhor Documentário em Longa-Metragem em 2021, chegou no dia 21 de novembro à Netflix. Nos primeiros dias após a estreia, a série protagonizada por Ted Danson ("Calma, Larry", "The Good Place", "Cheers, Aquele bar") conquistou os primeiros lugares do top mundial do serviço de streaming.

A primeira temporada de "Temos um Infiltrado" tem também somado elogios. "O conto sobre uma investigação secreta de um viúvo numa casa de repouso vai destruir os espectadores", sublinha o The Guardian, acrescentando que a comédia "é incrivelmente doce".

A série da Netflix também conquistou o The New York Times, que sublinha que Ted Danson encontrou outro "good palce" (em referência à popular série "The Good Place"). Já a Forbes defende que "Temos um Infiltrado" é uma das melhores séries do ano.

A comédia, criada por Mike Schur, acompanha Charles (Ted Danson), um professor reformado, que recebe uma nova oportunidade na vida quando responde a um anúncio de uma detetive privada e se torna uma toupeira numa investigação secreta.

"Charles sente que não há nada de novo na vida para si. Um ano após o falecimento da esposa, ele está preso à sua rotina e afastou-se da filha Emily (Mary Elizabeth Ellis). Mas quando ele vê um anúncio da detetive privada Julie (Lilah Richcreek Estrada), sente-se inspirado a viver uma nova aventura. A missão de Charles: infiltrar-se na Residência Sénior Pacific View em São Francisco e resolver o mistério do desaparecimento de uma jóia de família", resume o serviço de streaming.

Ao longo da série, todos se tornam suspeitos, desde residentes a funcionários, e cabe a Charles resolver o caso sem chamar a atenção de Didi (Stephanie Beatriz), a diretora atenta de Pacific View. "Mas passar despercebido vai ser difícil enquanto Charles se vai aproximando dos seus colegas residentes. Ser um 'infiltrado' vai levar Charles numa aventura empolgante que faz com que ele se aperceba de que a vida ainda tem muito para dar e se aproxime de Emily no processo", acrescenta a Netflix.