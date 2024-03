"As Aventuras Inventadas de Dick Turpin", "Fúrias", "Morte e Outros Detalhes", "Sexy Beast" e "Maryland" foram algumas das séries estreadas no início de março no pequeno ecrã, que também já trouxe o regresso de "Blood & Water", "Royal Crackers", "S.W.A.T. - Força de Intervenção" ou "Extraordinária".

Entre as apostas fortes dos primeiros dias do mês conta-se ainda "The Regime", da HBO Max, sátira política que assinala o regresso de Kate Winslet à televisão depois de "Mare of Easttown" (2021), drama da mesma plataforma. O primeiro episódio da minissérie de seis capítulos estreou-se dia 4 e apresenta a chanceler autoritária e paranóica no centro da história criada por Will Tracy (argumentista de "Succession" ou "O Menu") e realizada pelo veterano Stephen Frears ("A Rainha") e Jessica Hobbs ("The Crown"). Hugh Grant, Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough e Martha Plimpton são outros nomes do elenco da produção norte-americana que contará com novos episódios nas próximas segundas-feiras.

Supersex

Na Netflix, está disponível na íntegra, desde dia 6, outra série que pode ser uma das surpresas do mês. Ao longo de sete episódios, "Supersex" revisita a vida de Rocco Siffredi, icónica estrela pornográfica italiana que também participou em dois filmes "de autor" da francesa Catherine Breillat, o controverso "Romance" (1999) e "Anatomie de l'enfer" (2004). A encarnar o ator, atualmente com 59 anos, está Alessandro Borghi, um dos nomes fortes do cinema italiano atual (como o comprovam "Suburra" ou "As Oito Montanhas"). O drama biográfico foi criado e escrito pela conhecida feminista Francesca Manieri, coargumentista do filme "Virgem Prometida" e cocriadora (com Luca Guadagnino, entre outros) da minissérie "We Are Who We Are" (da HBO Max). Matteo Rovere, realizador do elogiado "Il primo re" (curiosamente, coescrito por Manieri e protagonizado por Borghi) e da série "Romulus" (HBO Max), dirige alguns episódios.

À SkyShowtime chega, dia 8, a minissérie de sete episódios "Mary & George". Com Julianne Moore e Nicholas Galitzine a liderar o elenco, este drama de contornos cáusticos adapta o livro "The King's Assassin" (2017), de Benjamin Woolley, centrado na história verídica de uma mãe e de um filho de origens humildes, Mary e George Villiers, dispostos a tudo para chegar ao poder na Inglaterra do século XVII. A estratégia inclui seduzir o Rei Jaime I, plano que acaba por dinamitar a relação da dupla protagonista. Criada por D. C. Moore ("Not Safe for Work") e realizada por Oliver Hermanus ("Viver"), a aposta britânica conta ainda com interpretações de Tony Curran, Laurie Davidson, Trine Dyrholm ou Nicola Walker.

Mary & George

Na RTP, destaque para a produção nacional. "Erro 404", desenvolvida por Patrícia Sequeira (realizadora de "Bem Bom" e "Snu"), acompanha uma mulher que instala uma aplicação misteriosa através da qual pode viver a vida de outras pessoas. Mas como essa tecnologia ainda está na fase experimental, começa a trazer-lhe consequências inesperadas. Inês Aires Pereira protagoniza a série de oito episódios cujo elenco inclui também Rui Maria Pêgo, Cristóvão Campos, Ana Padrão, Rita Durão ou os cantores Marisa Liz e Dino D’Santiago. O primeiro episódio pode ser visto dia 11, a partir das 12h00, na RTP Play, e das 21h00, na RTP1.

Já o Disney+ estreia uma série que é, na verdade, um regresso, aguardado por muitos dos quem viram "Buereré" na SIC, em meados dos anos 1990. "X–Men ‘97", sucessora da popular "X-Men" (animação de cinco temporadas da FOX, estreada muitos anos antes do filme em imagem real de Bryan Singer), retoma as aventuras da equipa de super-heróis mutantes da Marvel numa temporada de dez episódios. Criada e desenvolvida por Beau DeMayo ("The Witcher"), a aposta da Marvel Studios Animation volta a juntar Wolverine, Storm (Tempestade), Cyclops (Ciclope) e companhia, acrescenta algumas personagens à formação (caso de Bishop) e despede-se do Professor Xavier - o líder é agora Magneto, antigo antagonista. A estreia faz-se com episódio duplo, no dia 20, e estão garantidos novos capítulos nas quartas-feiras seguintes.

Fique a par de todas as estreias de março:

Dia 1: Aníkúlápó: A Ascensão do do Espírito (T1)

Netflix

Dia 1: As Aventuras Inventadas de Dick Turpin (T1)

Apple TV+

Dia 1: As Five (T3 - última)

Globo Play

Dia 1: Blood & Water (T4)

Netflix

Dia 1: Fúrias (T1)

Netflix

Royal Crackers

Dia 1: Royal Crackers (T2)

HBO Max

Dia 1: Supernatural Academy (T1)

Netflix

Dia 4: The Regime (minissérie)

HBO Max

Dia 4: S.W.A.T. - Força de Intervenção (T7 - última)

22h00 no AXN

Dia 4: Hudson & Rex (T6)

22h00 no AXN

Dia 5: Morte e Outros Detalhes (T1)

Disney+

Dia 6: Extraordinária (T2)

Disney+

Sexy Beast

Dia 6: Sexy Beast (T1)

SkyShowtime

Dia 6: Supersex (T1)

Netflix

Dia 6: Maryland (minissérie)

22h00 na RTP2

Dia 7: The Gentlemen: Senhores do Crime (minissérie)

Netflix

Dia 8: Mary & George (minissérie)

SkyShowtime

Dia 9: Rainha das Lágrimas (T1)

Netflix

Young Royals

Dia 11: Young Royals (parte 1 da T3 - última)

Netflix

Dia 11: Erro 404 (T1)

A partir das 12h00 na RTP Play/21h00 na RTP1

Dia 11: Quantum Leap (T2)

22h15 no Syfy

Dia 12: Encantados (T2)

Globo Play

Dia 12: The Cleaning Lady (T3)

HBO Max

Dia 13: American Dad (T19)

Disney+

Dia 13: Bandidos (T1)

Netflix

Dia 13: Three Women (minissérie)

22h10 no TVCine Edition

Dia 14: Girls5eva (T3)

Netflix

Invencível

Dia 14: Invencível (parte 2 da T2)

Amazon Prime Video

Dia 14: The Girls on the Bus (T1)

HBO Max

Dia 14: Investigação Criminal (T21)

22h00 no AXN

Dia 15: Chicken Nugget (T1)

Netflix

Dia 15: Manhunt (minissérie)

Apple TV+

Dia 15: Mão de Ferro (T1)

Netflix

Dia 18: Chicago Med (T9)

22h10 no TVCine Emotion

Dia 18: Wisting (T2)

22h10 no AMC

Tracker

Dia 18: Tracker (T1)

22h15 no STAR Channel

Dia 19: Such Brave Girls (T1)

Filmin

Dia 19: Chicago Fire (T12)

22h10 no TVCine Emotion

Dia 19: Vera (T12)

22h00 no STAR Crime

Dia 19: Alert: Unidade de Pessoas Desaparecidas (T2)

22h50 no AXN

Dia 20: Palm Royale (T1)

Apple TV+

Sr. Rui

Dia 20: Sr. Rui (minissérie)

Amazon Prime Video

Dia 20: X–Men ‘97 (T1)

Disney+

Dia 20: The Good Karma Hospital (T1)

21h25 no AXN

Dia 20: Chicago P.D. (T11)

22h10 no TVCine Emotion

Dia 21: O Problema Dos 3 Corpos (T1)

Netflix

Dia 22: Veronika (T1)

SkyShowtime

Dia 27: Os Crentes (T1)

Netflix

Twisted Metal

Dia 27: Twisted Metal (T1)

Amazon Prime Video

Dia 27: Anatomia de Grey (T20)

22h00 no STAR Life

Dia 27: Beyond Paradise (T1)

22h00 no STAR Crime

Dia 28: The Baxters (T1)

Amazon Prime Video

Dia 29: Fraggle Rock: A Aventura Continua (T1)

Apple TV+

Dia 29: Nell, A Renegada (T1)

Disney+