"Violenta e realista", é assim que a Netflix resume a sua nova produção italiana. "Desordem Pública", um thriller policial, estreia-se esta quarta-feira, dia 15 de janeiro, no serviço de streaming e vai acompanhar um unidade de elite da cidade de Roma.

Na primeira temporada, no fatídico rescaldo de uma manifestação, as tensões aumentam entre os membros de uma unidade de choque que se esforçam por separar a vida profissional da vida pessoal. "Uma noite de confrontos violentos atinge Val di Susa. Uma brigada do CRS de Roma perde o seu chefe, vítima de graves ferimentos. Contudo, Mazinga, Marta e Salvatore não são agentes como os outros. Eles fazem parte de uma equipa de Roma que teve de aprender a enfrentar o caos e os problemas recorrendo a métodos extremos, com a harmonia de uma tribo, quase família", adianta a Netflix.

Já a nova comandante, Michele, partidária de uma abordagem reformista da polícia, vai supervisioná-los. "Para uma comandante da sua têmpera, estes polícias representam a velha escola. Como se não bastasse o caos que atinge o novo esquadrão num momento de grande fragilidade interna, há ainda uma onda de descontentamento público em relação às instituições", acrescenta a sinopse.

"Num clima de crescente tensão, os membros da equipa têm de escolher lados e refletir sobre o significado profundo do seu trabalho e o seu lugar dentro do departamento", remata o serviço de streaming.