"Dept. Q", a nova série de Scott Frank, realizador de "Gambito de Dama", estreia-se a 29 de maio na Netflix. O primeiro trailer da temporada foi revelado esta terça-feira, 5 de maio.

"O detetive Carl Mørck da nova série 'Dept. Q' não é propriamente fácil de aturar. Não é culpa dele — bem, talvez seja um pouco. Mørck é uma figura notória na sua cidade adoptiva de Edimburgo, na Escócia — um detetive inglês que consegue irritar praticamente toda a gente à sua volta", destaca a Netflix. Pode não soar a grande elogio, mas o argumentista e realizador da série, Scott Frank, sabia exatamente a quem ligar: Matthew Goode.

"Trabalho com ele desde 2006", revelou o realizador ao Tudum. "O Matthew parecia mesmo esta personagem. Escrevi a pensar nele. Sabia que conseguia dar-lhe essa inteligência inegável com uma certa dureza, mas também que podia ser emotivo sem cair no sentimentalismo", acrescenta.

"É a segunda vez que ele me dá um papel em que acho que mais ninguém me teria escolhido", diz Matthew Goode ao site da Netflix.

Veja o trailer:

A primeira temporada vai seguir o inspetor Carl Morck, um polícia brilhante, mas um colega horrível cujo sarcasmo afiado não lhe granjeou amizades na polícia de Edimburgo. "Após um tiroteio que deixou um jovem agente morto e seu parceiro paralisado, ele é nomeado para ser o único membro do Departamento Q, uma nova unidade de casos arquivados que fica no subsolo", resume a Netflix.

"O departamento é uma estratégia de relações-públicas, criado para distrair o público dos fracassos de uma força policial decadente e com poucos recursos, que só quer livrar-se de Carl. Porém, de forma quase acidental, o detetive começa a formar um grupo de tresmalhados que querem provar o seu valor. Por isso, quando uma pista para o caso de uma pessoa importante desaparecida há vários anos começa a ressurgir, Carl faz o que sabe fazer de melhor: recusar-se a aceitar um não como resposta", acrescenta o serviço de streaming.