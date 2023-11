Os atores de "Friends" Matt LeBlanc e Courteney Cox prestaram uma homenagem pessoal esta terça-feira, dia 14 de novembro, ao colega da série, Matthew Perry, que faleceu de forma inesperada no final de outubro.

"Os momentos que passamos juntos estão, sinceramente, entre os momentos favoritos da minha vida", escreveu Matt LeBlanc, Joey na série, o colega de apartamento e melhor amigo de Chandler, interpretado por Matthew Perry.

LeBlanc ilustrou a publicação com várias imagens da série, que mostram os dois atores, incluindo uma fotografia em que estão abraçados.

"Foi uma honra partilhar o palco contigo e chamar-te de 'meu amigo'", escreveu, acrescentando: "Abra as suas asas e voe, meu irmão, agora és livre".

Matthew Perry, de 54 anos, foi encontrado inconsciente a 28 de outubro pelo seu assistente nma banheira de hidromassagem em na sua casa em Los Angeles.

Courteney Cox, que interpretou Monica, a namorada e depois esposa de Chandler, partilhou na sua conta no Instagram um excerto da icónica cena em que o romance entre eles é revelado ao público.

"Sou muito agradecida por cada momento que tive contigo, Matty, e sinto a tua falta todos os dias", escreveu a atriz.

As palavras da atriz foram acompanhadas por um vídeo feito após o final da cena, no qual Cox, deitada com Matthew Perry, faz uma piada obscena.