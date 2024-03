Em 2018, Hannah Gadsby conquistou os espectadores com o seu especial de stand-up "Nanette", que está disponível na Netflix. O espetáculo venceu vários prémios, incluindo um Emmy e um GLAAD Award. Seguiu-se "Douglas", em 2020, e agora estreia-se "Gender Agenda".

No novo especial, que já se encontra disponível no serviço de streaming, a australiana recebe várias humoristas queer de todo o mundo. "Humoristas genderqueer de todo o mundo sobem ao palco do Alexandra Palace, em Londres, nesta série de espetáculos de comédia com apresentação de Hannah Gadsby", resume a Netflix.

"A última vez que a Netflix juntou tantas pessoas trans foi para um protesto, por isso... progresso", começa por brincar Hannah Gadsby no arranque de "Gender Agenda", lembrando o polémico especial "The Closer", de Dave Chappelle, que foi considerado transfóbico.

"Há uns anos, a Netflix lançou um especial de comédia muito transfóbico de um dos seus 'incendiários' preferidos e... seguiu-se-lhe um certo burburinho. Um burburinho mesmo grande. E, sinceramente, no início não me envolvi. Não me orgulho disto, mas culturalmente gosto de ficar a ver, sabem? Mas depois o meu nome surgiu na conversa e pensei: ' f***-se, pá'", recorda a humorista no novo especial.