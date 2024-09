Pela primeira vez em seis anos, Ellen DeGeneres regressou aos palcos para gravar o seu novo especial de comédia. "Ellen Degeneres: For Your Approval" tem estreia marcada para o dia 24 de setembro, na Netflix.

Segundo a humorista, este será o último especial de comédia da sua carreira. Em palco, a norte-americana vai falar sobre o fim do seu talk show de sucesso e focar-se na sua "expulsão do mundo do show business", depois de terem surgido várias alegações de comportamentos considerados racistas e de má conduta sexual.

"Para responder às perguntas que todos estão me fazem — Sim, vou falar sobre isso. Sim, este é o meu último especial. Sim, Portia é mesmo tão bonita na vida real", disse DeGeneres em comunicado citado pela Variety.

"Ellen Degeneres: For Your Approval" sucede a "Relatable", estreado em 2018. O novo especial foi produzido pela humorista em colaboração com a sua esposa, Portia de Rossi, Ben Winston e com a Fulwell 73 Productions.