O Disney+ anunciou a data de estreia da quarta temporada de "Homicídios ao Domicílio". Os novos episódios da série de comédia chegam ao serviço de streaming a 27 de agosto.

Na quarta temporada de “Homicídios ao Domicílio”, o trio de podcasters amadores - , Charles Haden-Savage (Steve Martin), Oliver Putnam (Martin Short) e Mabel Mora (Selena Gomez) - debate-se com os acontecimentos dramáticos do final da terceira temporada em torno da dupla e amiga de Charles, Sazz Pataki.

"Para descobrir se o alvo era Pataki ou Charles, a investigação leva-os até Los Angeles, onde um estúdio de Hollywood está a preparar um filme sobre o podcast 'Only Murders'. Ao regressar a Nova Iorque, Charles, Oliver e Mabel embarcam numa viagem ainda mais épica – atravessando o pátio do seu prédio para mergulharem nas vidas perversas dos residentes da Torre Oeste do Arconia", resume a sinopse.

A nova temporada vai conta ainda com Meryl Streep, Da’Vine Joy Randolph, Eugene Levy, Eva Longoria, Zach Galifianakis, Molly Shannon, Kumail Nanjiani, Melissa McCarthy e Richard Kind, entre outros.

Criada por Steve Martin, Dan Fogelman e John Hoffman, a série segue três desconhecidos (Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez) que partilham uma obsessão por crimes reais e que, de repente, se veem envolvidos num deles.

Na primeira temporada, o trio de amigos criou o podcast sobre crimes reais para investigar a morte de Tim Kono (Julian Cihi). Já na segunda temporada, o edifício Arconia, em Nova Iorque, viveu um novo mistério depois do assassinato de Bunny Folger (Jayne Houdyshell), a responsável pelo condomínio.

Na terceira temporada, tentaram descobrir quem matou Ben Glenroy (Paul Rudd), um popular ator norte-americano.