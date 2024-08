A segunda temporada de "House of the Dragon" chegou ao fim no início desta semana. Em Portugal, o episódio estreou-se na segunda-feira, dia 5 de agosto.

De acordo com a Warner Bros. Discovery, o oitavo e último episódio da temporada foi visto por 8,9 milhões de espectadores nas várias plataformas da HBO e da Max. nos Estados Unidos. O capítulo final foi o mais visto da temporada, registando um aumento de 14% em relação à noite de estreia, que somou 7,8 milhões de espectadores.

Apesar do recorde, o final da segunda temporada de "House of the Dragon" não conseguiu bater os números alcançados pelo último episódio da primeira época, que foi visto por nove milhões de espectadores.

Já o episódio de estreia da primeira temporada da prequela de "A Guerra dos Tronos" chegou aos 10 milhões de espectadores em 2022. O segundo episódio terá sido o mais visto, com 10,2 milhões.