A terceira temporada de oito episódios de "Industry", criada por Mickey Down e Konrad Kay, estreia-se no dia 12 de agosto na Max. Esta semana, o serviço de streaming revelou trailer dos novos episódios e Kit Harington ("A Guerra dos Tronos") é um dos protagonistas.

A série oferece um olhar à caixa negra da "alta finança” enquanto acompanha um grupo de jovens banqueiros que criam as suas identidades num ambiente de alta pressão, alimentado por sexo e drogas, no escritório do banco internacional Pierpoint & Co, em Londres.

Veja o trailer:

Na terceira temporada, enquanto a Pierpoint olha para o futuro e faz uma grande aposta em investimentos éticos, Yasmin (Marisa Abela), Robert (Harry Lawtey) e Eric (Ken Leung) encontram-se à frente e no centro da chamativa IPO de Lumi, uma empresa de energia de tecnologia sustentável liderada por Henry Muck (Kit Harington), numa história que vai até ao topo das finanças, dos media e do governo.

"Desde que deixou Pierpoint, Harper (Myha’la) está ansiosa por voltar à emoção viciante das finanças e encontra uma parceira improvável na gerente de portfólio da FutureDawn, Petra Koenig (Sarah Goldberg)", destaca a Max.

Para a terceira temporada regressam os atores Myha’la, Marisa Abela, Harry Lawtey, Ken Leung, Conor MacNeill, Sagar Radia, Indy Lewis, Adam Levy, Sarah Parish, Trevor White, Elena Saurel e Irfan Shamji.

O novo elenco da terceira temporada cai contar com Kit Harington como Henry Muck, Sarah Goldberg como Petra Koenig, Miriam Petche como Sweetpea Golightly, Andrew Cavill como Lord Norton, Roger Barclay como Otto Mostyn, Fady Elsayed como Ali El Mansour e Fiona Button como Denise Oldroyd.