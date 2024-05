Está de volta o ambiente da alta pressão, alimentada por sexo e drogas, do mundo das finanças: a Max anunciou esta quarta-feira que a terceira temporada de "Industry" se estreia a 12 de agosto

Kit Harington, o ator que vestiu a pele de Jon Snow em "A Guerra dos Tronos", destaca-se entre as novidades do elenco da aclamada série original da HBO, que regressa com oito episódios e adiciona ainda os atores Sarah Goldberg, Miriam Petche, Andrew Cavill, Roger Barclay, Fady Elsayed e Fiona Button.

"Industry" acompanha um grupo de jovens banqueiros que criam as suas identidades num ambiente de alta pressão, alimentado por sexo e drogas, no escritório do banco internacional Pierpoint & Co, em Londres.

"Na terceira temporada, enquanto Pierpoint olha para o futuro e faz uma grande aposta em investimentos éticos, Yasmin (Marisa Abela), Robert (Harry Lawtey) e Eric (Ken Leung) encontram-se à frente e no centro da chamativa IPO de Lumi, uma empresa de energia de tecnologia sustentável liderada por Henry Muck (Harington), numa história que vai até o topo das finanças, dos media e do governo", destaca a sinopse do serviço.

Mas há mais: "Desde que deixou Pierpoint, Harper (Myha’la) está ansiosa por voltar à emoção viciante das finanças e encontra uma parceira improvável na gerente de portfólio da FutureDawn, Petra Koenig (Sarah Goldberg)".