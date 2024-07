Jack Gleeson, ator conhecido por vestir a pele de Joffrey Baratheon em "A Guerra dos Tronos", vai juntar-se ao elenco da segunda temporada de "Sandman". A notícia foi confirmada esta terça-feira, dia 2 de julho, pela Netflix.

Nas redes sociais, o serviço de streaming anunciou ainda que a nova temporada da série vai contar com a participação de outros três atores que fizeram parte do elenco da série baseada na obra de George R.R. Martin: Laurence O'Fuarain, que interpretou Simpson na quinta temporada; e Clive Russell, que vestiu a pele de Brynden Tully.

Ruairi O’Connor ("The Morning Show"), Freddie Fox ("Slow Horses"), Ann Skelly ("The Nevers"), Indya Moore ("Aquaman e o Reino Perdido") e Steve Coogan ("Percy Jackson e os Ladrões do Olimpo") também vão reforçar o elenco da segunda temporada de "Sandman".

Baseada nos livros de banda desenhada de Neil Gaiman editados pela linha Vertigo da DC Comics, "The Sandman" é "uma mistura de mitologia moderna e fantasia obscura, onde ficção contemporânea, drama histórico e lenda se cruzam", descreve a Netflix.

Composta por dez episódios, a primeira temporada de "The Sandman" está disponível na íntegra no serviço de streaming. A equipa criativa inclui o próprio Gaiman, David S. Goyer (associado a muitas produções do universo DC) e Allan Heinberg (argumentista do filme "Mulher-Maravilha" ou de séries como "Adultos à Força" ou "Tal Mãe, Tal Filha").

A adaptação da saga de 75 volumes editada desde 1989, que finalmente se concretiza depois de décadas de tentativas, a série "segue as pessoas e os lugares afetados por uma entidade divina, enquanto esta tenta corrigir os erros cósmicos (e humanos) que cometeu durante a sua longa existência", acrescenta a plataforma. A primeira temporada baseia-se nos dois arcos iniciais da BD, "Prelúdios e Noturnos" e "A Casa de Bonecas".