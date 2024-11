A Apple TV+ deu luz verde à série "O Cabo do Medo" que terá Javier Bardem como um dos protagonistas, confirmou a imprensa norte-americana.

Anunciado em novembro de 2023, mas na altura sem o envolvimento de uma plataforma ou atores, o projeto será o primeiro para TV a juntar os lendários realizadores Steven Spielberg e Martin Scorsese, que serão produtores executivos.

A plataforma encomendou dez episódios e já existe uma apresentação oficial: “Uma tempestade está a chegar para Amanda e Steve Bowden, dois advogados casados e felizes, ​​quando Max Cady, um infame assassino do seu passado, é libertado após anos de prisão. Um 'thriller' tenso e contemporâneo que examina a obsessão da América com os crimes reais no século XXI".

A série será uma modernização da história de "The Executioners", um livro de 1957 de John D. MacDonald que já teve duas adaptações ao cinema: "A Barreira do Medo" (1962), com Gregory Peck e Robert Mitchum, que fizeram participações simbólicas na versão de 1991 com Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange e Juliette Lewis, dirigida precisamente por Scorsese e produzida pela Amblin, estúdio de Spielberg.

O ator espanhol vencedor do Óscar por "Este País Não é Para Velhos" (2007) ficará com o papel de Max Cady, que foi antes de Mitchum e De Niro. Será também um dos produtores executivos.

O projeto em desenvolvimento ainda inclui Nick Antosca como argumentista, produtor executivo e 'showrunner', ligado a minisséries do género de terror e crime como "Channel Zero" (2016–2018), "The Act" (2019), "Brand New Cherry Flavor" (2021) e "A Friend of the Family" (2022).