A série "Harry Potter" está quase a contratar um reitor para Hogwarts: John Lithgow.

O ator de 79 anos é o eleito da HBO para ser Albus Dumbledore e o acordo está perto de ser fechado, revelou o Deadline em primeira mão e posteriormente várias fontes às revistas Variety e The Hollywood Reporter.

Todas obtiveram a mesma reação da HBO em comunicado: “Agradecemos que uma série de tão elevado perfil atraia muitos rumores e especulações. À medida que avançamos na pré-produção, só confirmaremos os detalhes à medida que finalizarmos os contratos.”

Confirmado o acordo, John Lithgow será o primeiro ator formalmente escolhido para um dos mais ambiciosos projetos televisivos para os próximos anos, com sete temporadas previstas, uma por cada livro de J.K. Rowling, ao longo de uma década.

Além do casting a 32 mil crianças para encontrar os próximos Harry, Ron e Hermione, nas últimas semanas os rumores vão de Paapa Essiedu ("I May Destroy You") para ser Severus Snape e Sharon Horgan ("Bad Sisters) ou Lesley Manville ("Linha Fantasma") para o papel de Minerva McGonagall, Brett Goldstein ("Ted Lasso") como Hagrid e até o oscarizado Cillian Murphy para Voldemort.

O casting do norte-americano John Lithgow será uma mudança em relação às adaptações para o cinema entre 2001 e 2011, em que quase todos os atores eram britânicos ou irlandeses, nomeadamente Richard Harris, que foi Dumbledore nos primeiros dois filmes, passando o papel para Michael Gambon após a sua morte em 2002. E Jude Law foi uma versão mais jovem da personagem nas prequelas "Monstros Fantásticos"

Ainda assim, o nomeado para dois Óscares ("O Estranho Mundo de Garp" e "Laços de Ternura"), vencedor de seis Emmys e dois Tony (teatro), que brilhou recentemente em "Conclave" e cujo talento vai da comédia desbragada ("3º Calhau a Contar do Sol") ao 'thriller' mais assustador ("Dexter"), tem entre os seus trabalhos mais aclamados (e um dos seus Emmys) precisamente a interpretação de um dos maiores estadistas britânicos de sempre: Winston Churchill na série "The Crown".

Com estreia prevista para 2026, a série será uma adaptação fiel da série de livros “Harry Potter”, com a influência de J.K. Rowling como produtora executiva, e contará com um novo elenco para "chegar a uma nova geração de fãs, com detalhes fantásticos e personagens muito queridas".

"Cada temporada trará 'Harry Potter' e todas as aventuras incríveis a novos públicos à volta do mundo, enquanto que os filmes originais, clássicos e queridos permanecerão no centro do franchise e estarão disponíveis para ver globalmente", destacou a HBO quando o projeto foi anunciado.