Kim Kardashian visitou o estabelecimento prisional Richard J. Donovan, perto de San Diego, nos Estados Unidos, no passado sábado, dia 21 de setembro. A empresária e modelo falou sobre reforma do sistema prisional com vários reclusos, incluindo os irmãos Lyle e Erik Menendez.

Segundo a revista Variety, Kim Kardashian foi acompanhada pela irmã Khloe Kardashian, pela mãe Kris Jenner, pelo produtor de cinema Scott Budnick e pelo ator Cooper Koch, que interpreta Erik Menendez em "Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez", da Netflix.

Lyle e Erik Menendez foram condenados em 1996 pelo assassinato dos pais, José e Kitty Menendez. A história dos irmãos é agora contada em série, pelas mãos de Ryan Murphy e Ian Brennan.

"Enquanto a acusação argumentava que o motivo do crime seria a herança da família, os irmãos afirmavam, e continuam a afirmar até hoje enquanto servem penas de prisão sem possibilidade de liberdade condicional, que os seus atos são consequência do medo depois de toda uma vida de abusos físicos, emocionais e sexuais", resume o serviço de streaming.