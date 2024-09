Cooper Koch é um dos protagonistas de "Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez", da Netflix. Em entrevista à Variety, o ator, que veste a pele de Erik, revelou que conversou com o verdadeiro Erik Menendez antes da estreia e da sua visita ao estabelecimento prisional Richard J. Donovan, perto de San Diego, nos Estados Unidos, com Kim Kardashian.

À revista, Cooper Koch contou que esteve ao telefone com Erik na noite anterior à estreia da série de Ryan Murphy e Ian Brennan. "Tive uma conversa muito boa com ele, disse que acredito nele e que fiz tudo que pude como ator para defendê-lo e retratá-lo da forma mais autêntica possível, e que acho que a série fez um ótimo trabalho ao representá-lo", revelou Cooper Koch.

Depois da estreia, Erik Menendez criticou a produção da Netflix. Na visita ao estabelecimento prisional, os dois voltaram a conversar. "Disse-lhe que fazia sentido sentir-se assim. (...) Não consigo imaginar como seria ter a pior parte da tua vida, uma coisa tão traumática e trágica, televisionada para milhões de pessoas verem de uma forma dramatizada de Hollywood. Apenas disse: 'Entendo, entendo e estou contigo'", contou Cooper Koch.

Na visita à prisão, o ator também conheceu Lyle. "São pessoas tão íntegras. Fazem muitos trabalhos na prisão. Erick dá aulas de meditação e estão a fazer um projeto com a Greenspace para melhorarem o terreno da prisão", contou.

"Eles cometeram o crime quando tinham 18 e 21 anos, e na época, era muito difícil para as pessoas acreditarem que o abuso sexual entre homens acontecia, especialmente com pai e filho", frisou Cooper Koch à revista. "Foi muito difícil para as pessoas entenderem que a história que eles estavam a contar era verdadeira, e a teoria de que mataram os pais por dinheiro é simplesmente doida", defendeu, acrescentando que os irmãos merecem um novo julgamento.

"Mas era mais fácil para as pessoas na época engolirem essa história. Mas agora, depois de 35 anos, temos muito mais evidências de abuso sexual infantil e abuso sexual entre homens que acho que eles merecem ser julgados novamente. (...) Realmente espero que eles consigam liberdade condicional e tenham um resto de vida incrível", sublinhou o ator.

Lyle e Erik Menendez foram condenados em 1996 pelo assassinato dos pais, José e Kitty Menendez. A história dos irmãos é agora contada em série, pelas mãos de Ryan Murphy e Ian Brennan.

"Enquanto a acusação argumentava que o motivo do crime seria a herança da família, os irmãos afirmavam, e continuam a afirmar até hoje enquanto servem penas de prisão sem possibilidade de liberdade condicional, que os seus atos são consequência do medo depois de toda uma vida de abusos físicos, emocionais e sexuais", resume o serviço de streaming.