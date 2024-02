"Um Dia", uma história de amor que decorre ao longo de décadas, baseada no best-seller global da autoria de David Nicholls, estreou-se na quinta-feira, dia 8 de fevereiro, e rapidamente conquistou a liderança do top diário da Netflix um pouco por todo o mundo.

Os episódios têm emocionado os espectadores, que aconselham a ter lenços por perto. "Tentem não chorar", desafia uma fã da série nas redes sociais.

Em Portugal, no fim de semana de estreia, "Um Dia" chegou ao primeiro lugar do top do serviço de streaming. Segundo o site FlixPatrol, a série lidera o ranking em 33 países.

A produção é protagonizada por Leo Woodall, que vestiu a pele de Jack em "The White Lotus" (HBO Max), e Ambika Mod, que participou em séries como "This is Gonna Hurt" e "I Hate Suzie".

Veja o trailer:

Antes da versão televisiva, o livro de David Nicholls foi adaptado ao grande ecrã. O filme de 2011 contou com realização de Lone Scherfig (realizadora do filme "Uma Outra Educação", nomeado para o Óscar de Melhor Filme) e foi protagonizado por Anne Hathaway e Jim Sturgess.

"Um Dia "conta a história de Emma Morley e Dexter Mayhew. "A noite da sua formatura, a 15 de julho de 1988, foi a noite em que falaram pela primeira vez. Na manhã seguinte, cada um segue o seu próprio caminho… mas onde estarão nesse mesmo dia passado um ano? E no ano seguinte? E nos anos seguintes a esse?", resume a Netflix.

Cada episódio acompanha Dex e Em um ano mais velhos - a data é a mesma, e ambos vão evoluindo e mudando, aproximando-se e afastando-se, vivendo alegrias e desgostos.