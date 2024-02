"Um Dia", uma história de amor que decorre ao longo de décadas, baseada no best-seller global da autoria de David Nicholls, estreou-se no dia 8 de fevereiro, e rapidamente conquistou a liderança do top diário da Netflix um pouco por todo o mundo.

Em Portugal, a primeira temporada ocupa o primeiro lugar do ranking há 10 dias consecutivos. A série lidera também o top, por exemplo, na argentina, Austrália, França, Grécia, Polónia ou Turquia.

UM DIA: top Netflix (23 de fevereiro)

Antes da versão televisiva, o livro de David Nicholls foi adaptado ao grande ecrã. O filme de 2011 contou com realização de Lone Scherfig (realizadora do filme "Uma Outra Educação", nomeado para o Óscar de Melhor Filme) e foi protagonizado por Anne Hathaway e Jim Sturgess.

A produção é protagonizada por Leo Woodall, que vestiu a pele de Jack em "The White Lotus" (HBO Max), e Ambika Mod, que participou em séries como "This is Gonna Hurt" e "I Hate Suzie".

"Um Dia "conta a história de Emma Morley e Dexter Mayhew. "A noite da sua formatura, a 15 de julho de 1988, foi a noite em que falaram pela primeira vez. Na manhã seguinte, cada um segue o seu próprio caminho… mas onde estarão nesse mesmo dia passado um ano? E no ano seguinte? E nos anos seguintes a esse?", resume a Netflix.

Cada episódio acompanha Dex e Em um ano mais velhos - a data é a mesma, e ambos vão evoluindo e mudando, aproximando-se e afastando-se, vivendo alegrias e desgostos.

Veja o trailer: