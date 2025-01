"Os Batanetes", série que foi transmitida entre 2004 e 2005, regressa esta terça-feira, dia 28 de janeiro, à TVI. O episódio especial vai acompanhar uma nova geração da família Batanete, que regressa ao Samouco.

Anabela Brígida, Joaquim Nicolau, Lídia Franco, Matilde Breyner, Natalina José, Sofia Aparício e Vítor Emanuel são os protagonistas.

Desde 1999, dedica-se à escrita para televisão, com um portfólio que inclui projetos de sucesso como O Elo Mais Fraco (RTP, 2011-2013), espetáculos de grande entretenimento, como a celebração dos 50 anos de televisão em Portugal (RTP, 2007), e as galas dos Globos de Ouro (SIC, 2007 e 2012). É detentora de um dos maiores portfólios de autoria de novelas portuguesas.

"Lucinda Batanete, vinte anos emigrada na Alemanha, está de regresso ao Samouco com os seus dois filhos, Carla e Hugo. Os pais reformaram-se há muito e foram viver para Trás-os- Montes. Na vila natal de Lucinda continua a viver o irmão Toninho, agora agente da PSP, como o pai foi. Casou com Sandra, cabeleireira, que ficou à frente do estabelecimento outrora de Fifi", adianta o canal.

Palmira, uma estrela afastada dos palcos, também regressa com Lucinda ao Samouco, e instala-se na melhor casa da vila, mas não a quer partilhar. "A janela da sua casa é o seu palco, e daí comenta as atualidades do distrito, do país e do mundo. Num dia diz poesia, no dia seguinte insulta quem passa. Uma mulher livre, do seu tempo, com o dom da palavra e com uma paixão inveterada por seres humanos, em particular belos homens", resume a sinopse.

A tasca (ou café da Sociedade Filarmónica), agora gerida por Mary, ex-mulher de Bruno, continua a ser, a par do minimercado, o centro da vila.

Veja o teaser: