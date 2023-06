Conspirações alienígenas, vencedores de Óscares e poucos super-heróis por perto: a Marvel aposta numa nova direção para a sua franquia de sucesso com "Invasão Secreta", uma série de espionagem protagonizada por Samuel L. Jackson, Olivia Colman e Emilia Clarke.

A série, que se estreia na próxima quarta-feira, 21 de junho, na plataforma Disney+, marca a 14.ª aparição de Jackson numa produção da Marvel, mas é a primeira vez que a sua personagem, Nick Fury, é indiscutivelmente a principal.

O misterioso Nick Fury, que por vezes atua como o chefe dos poderosos Vingadores, apareceu pela primeira vez no filme "Homem de Ferro" (2008) - o primeiro lançamento do universo da Marvel que dominou Hollywood.

A nova série, entretanto, "está em primeiro lugar quando se trata das coisas que fiz no Universo Cinematográfico da Marvel", disse Jackson na quarta-feira em Los Angeles, durante uma conferência de imprensa.

"É uma história sobre pessoas a fazer coisas de pessoas, sem todos estes super-heróis que chegam para te salvar", acrescentou o reputado ator.

A série acompanha a luta do espião americano Fury contra humanoides reptilianos que mudam de forma. Conhecidos como Skrulls (já apresentados em filmes da Marvel), eles vivem entre os humanos e estão determinados a fomentar a guerra entre Moscovo e Washington.

Fury também deve enfrentar a espiã britânica Sonya Falsworth - interpretada por Colman, que parece se divertir com a moralidade maleável da personagem - e pelo menos uma cena impactante de tortura deve ser exibida.

"Sonya trabalha para o MI6. Ela gosta de se vestir de vermelho, é engraçada e, às vezes, pode não ser muito simpática", brincou Colman, que preferiu manter os detalhes da trama em segredo.

As aparições de Colman, vencedora do Óscar em 2018 com "A Favorita", e Jackson, que no ano passado recebeu um prémio da Academia pela sua carreira, são significativas para a Marvel.

Já Clarke, de "A Guerra dos Tronos", integra o elenco como uma Skrull problemática e rebelde. Outros atores habituais em produções da Marvel também marcam presença, como Don Cheadle, Martin Freeman e Ben Mendelsohn.

"Muito diferente"

"Invasão Secreta" chega, entretanto, num momento de incerteza para a Marvel.

Desde o enorme sucesso de "Vingadores: Endgame", que se tornou rapidamente o filme que arrecadou mais dinheiro de todos os tempos nas bilheteiras em 2019, a Disney produziu 18 novos filmes e séries de TV sob o selo Marvel. Mas nem tudo saiu como planeado.

Lançamentos recentes como "Eternals", "Thor: Amor e Trovão" e "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania" receberam algumas das piores críticas da história da franquia.

Jonathan Mayors, que interpretou o vilão Kang, foi preso e acusado de agressão e assédio em março.

Na terça-feira, a Disney anunciou que a mudança de datas de lançamento de novos filmes da Marvel, incluindo "Vingadores: Dinastia Kang".

Já o fornecimento de novos programas de TV também diminuiu, a ponto de "Invasão Secreta" ser a primeira estreia em quase um ano.

Ainda assim, o realizador Ali Selim prometeu que a série vai oferecer algo novo aos fãs.

Entre as suas inspirações de filmes de suspense e espionagem, Selim citou obras como "O Terceiro Homem" (1949), escrito por Graham Greene, e "O Vigilante" (1974), de Francis Ford Coppola.

"É muito diferente de pessoas a voar no ar", brincou.