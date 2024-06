A stalker Martha é uma das protagonistas de "Baby Reindeer". O papel foi entregue a Jessica Gunning, mas a primeira escolha foi Melissa McCarthy, que alegadamente recusou o convite para se juntar ao elenco da popular série da Netflix.

Segundo a revista Variety, os agentes de Richard Gadd, criador e protagonista da série, "pressionaram agressivamente" para a atriz se juntasse ao elenco da série.

"Uma fonte confiável diz que (Melissa) McCarthy se encontrou com (Richard) Gadd para falar sobre o papel, mas ela não ficou interessada. As pessoas próximas da produção afirmam que Gadd lidou com a situação demitindo os seus agentes depois deles e a Netflix pressionaram agressivamente para que Melissa McCarthy interpretasse o papel de Martha”, adianta a revista norte-americana.