"Mr Bigstuff" é uma das principais estreias de verão da SkyShowtime. A primeira temporada da série chega ao serviço de streaming no dia 2 de agosto, com a estreia dos três primeiros episódios.

A comédia de seis partes vai explorar os temas de famílias desfeitas, masculinidade frágil e venda de carpetes. Em comunicado a SkyShowtime adianta que "Mr Bigstuff" conta a história de dois irmãos de relações cortadas: Glen (Ryan Sampson), um perfeccionista nervoso que se esforça por viver o ideal suburbano, e Lee (Danny Dyer), um macho alfa com uma dependência de medicamentos e uma lata de bolachas com as cinzas do seu pai.

"Glen e a sua noiva, Kirsty, partilham uma vida perfeita e completamente banal. É certo que o Glen sofre de uma disfunção erétil terrível e a Kirsty tem o hábito secreto de roubar nas lojas, mas são felizes. Isto até o Lee invadir as suas vidas enquanto foge de um passado que teima em não desaparecer", resume o serviço de streaming.

Ao longo da primeira temporada, o trio, composto por um perfecionista, uma sonhadora e um anarquista, é forçado a viver sob o mesmo teto numa rua sem saída de Essex. "Não tardará a que as suas vidas 'perfeitas' comecem a desenrolar-se mais depressa do que uma carpete barata", remata a SkyShowtime.