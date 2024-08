Os primeiros dias de agosto já acolheram as estreias de "O Homicídio Perfeito: Um Guia Para Boas Raparigas", "Mr. Bigstuff", "Knuckles", "Salto de Fé", "Milky Way" ou "Sangue em Viena", mas o mês que antecede a rentrée ainda guardar dezenas de novidades na televisão linear e nas plataformas de streaming.

Entre as séries já disponíveis conta-se ainda "Batman: Cruzado Encapuzado", enésima variação das aventuras do vigilante mascarado de Gotham City. A aposta animada da Amazon Prime Video, estreada no dia 1, centra-se nos primeiros tempos de Bruce Wayne como super-herói, inspirando-se nas histórias da BD das décadas de 1940, 1950 e 1960. Entre uma atmosfera noir, segue a luta de Batman contra o crime e corrupção em tom clássico, mas com algumas surpresas pelo caminho: uma versão feminina de Pinguim está entre as iniciais. Criada por Bruce Timm (um dos autores da seminal "Batman: The Animated Series", da década de 1990) e tendo J.J. Abrams e Matt Reeves como produtores executivos, a primeira temporada conta com dez episódios.

Dia 12, vale a pena guardar espaço na agenda para o regresso de um dos segredos mais bem guardados da Max. A terceira temporada de "Industry" chega finalmente à plataforma, dois anos depois da estreia da anterior, e talvez desperte mais atenções em torno do drama de Mickey Down e Konrad Kay ambientado no mundo da alta finança londrina. Kit Harington é uma das novas caras do elenco e promete não só afastar-se da imagem de marca de Jon Snow (n'"A Guerra dos Tronos") como apresentar a série a outros públicos. Até porque "Industry" bem merece, sobretudo depois de uma segunda época que aprimorou a boa impressão da primeira. Tal como as anteriores, a nova temporada tem oito episódios, que se estreiam semanalmente.

Outra aposta da Max, "Cidade de Deus: A Luta Não Para" chega à plataforma dia 26 e dá continuidade a um dos filmes decisivos do cinema brasileiro deste milénio, mais de 20 anos depois. Reencontrando personagens de "Cidade de Deus" (2002), de Fernando Meirelles e Kátia Lund, e apresentando novas figuras, o drama policial volta a medir o pulso ao quotidiano da favela do Rio de Janeiro, que se torna mais tenso depois da libertação de um jovem traficante da prisão. Desenrolando-se no início de 2000, conta com seis episódios dirigidos por Aly Muritiba, realizador do filme "Deserto Particular" (que passou pelos cinemas portugueses) e com currículo em séries como "Cangaço Novo" (Amazon Prime Video) ou "Irmandade" (Netflix).

Se Batman já teve mais de sete vidas, a saga do Exterminador Implacável não anda muito longe. A nova adaptação do universo futurista criado por James Cameron e Gale Anne Hurd chega quando a IA faz manchetes diárias e volta a sublinhar a ameaça das máquinas - mas também de alguns humanos. "Exterminador Implacável Zero" é mais um passo da Netflix em território animé e estreia-se na plataforma no dia 29. A trama envolve uma viagem no tempo, de 2022 para 1997, a fim de evitar uma catástrofe mundial. Criada pelo romeno Mattson Tomlin ("Mother/Android") e realizada pelo japonês Masashi Kudo ("Bleach"), a primeira temporada tem oito episódios. André Holland, Rosario Dawson, Ann Dowd e Timothy Olyphant Sonoya Mizuno dão voz aos protagonistas.

A fechar o mês, um dos regressos mais aguardados deste verão. A segunda temporada de "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder" estreia-se na Amazon Prime Video no dia 29, dois anos depois da primeira, com três episódios. Os restantes cinco chegarão semanalmente, nas quintas-feiras seguintes, e continuam a mergulhar na Segunda Era da Terra Média, mil anos antes dos eventos dos livros e dos filmes d'"O Senhor dos Anéis". Em foco está o plano de Sauron, o Senhor da Trevas, para alcançar o poder absoluto e subjugar todos os povos do mundo fantástico criado por J. R. R. Tolkien.

Fique a par de todas as estreias de agosto:

Dia 1: Batman: Cruzado Encapuzado (T1)

Amazon Prime Video

Dia 1: From Me to You (T3)

Netflix

Dia 1: Instável (T2)

Netflix

Nudes, mensagens falsas e mistérios: Netflix estreia série britânica O Homicídio Perfeito: Um Guia Para Boas Raparigas

Dia 1: O Homicídio Perfeito: Um Guia Para Boas Raparigas (T1)

Netflix

Dia 2: Mr. Bigstuff (T1)

SkyShowtime

Dia 3: Knuckles (minissérie)

SkyShowtime

Dia 5: Salto de Fé (T1)

21h00 na RTP1

Dia 5: Crimes nos Trópicos (T4)

22h00 no STAR Crime

Dia 5: Milky Way (minissérie)

22h10 no TVCine Edition

Dia 5: Sangue em Viena (T1)

00h40 na RTP2

Dia 6: A Promessa do Golfe (T2)

Netflix

Dia 6: Yellow (minissérie)

22h10 no TVCine Edition

Dia 8: A Lenda de Shahmaran (T2)

Netflix

Dia 8: Umbrella Academy (T4 - última)

Netflix

Dia 10: Romance in the House (T1)

Netflix

Dia 12: Fallen (T2)

SkyShowtime

Dia 12: Industry (T3)

Max

Dia 12: Solar Opposites (T5)

Disney+

Dia 13: Sangue e Dinheiro (parte 2 da minissérie)

Filmin

Dia 13: Os Simpsons (T35)

18h40 no STAR Comedy

Dia 13: Sangue em Viena (T2)

RTP2

Dia 14: Bad Monkey (T1)

Apple TV+

Dia 14: Operação Tyrant (T1)

Disney+

Dia 14: Star Wars: Young Jedi Adventures (T2)

Disney+

Dia 14: Ronja: A Filha do Ladrão (T1)

22h10 no TVCine Edition

Dia 15: Average Joe (T1)

Netflix

Dia 15: Emily in Paris (parte 1 da T4)

Netflix

Dia 15: Os Outros (T2)

Globoplay

Dia 15: Detetive Maria Kallio (T2)

22h00 no STAR Crime

Dia 15: Hightown (T3 - última)

22h10 no TVCine Emotion

Dia 16: Rick and Morty: The Anime (T1)

Max

Dia 17: Love Next Door (T1)

Netflix

Dia 17: Star Trek: Prodigy (T2)

SkyShowtime

Dia 19: Chesapeake Shores (T6)

22h15 no AXN White

Dia 20: Terror Tuesday: Extreme (antologia)

Netflix

Dia 21: De Volta aos 15 (T3 - última)

Netflix

Dia 22: Esquadra de Gia Gun (T1)

Netflix

Dia 22: That ’90s Show (parte 2 da T2)

Netflix

Dia 22: Um Bebé a Qualquer Preço (T2)

Netflix

Dia 23: Pachinko (T2)

Apple TV+

Dia 23: Se Uma Árvore Na Floresta... (minissérie)

Netflix

Dia 26: Cidade de Deus: A Luta Não Para (T1)

Max

Dia 26: No Gain No Love (T1)

Amazon Prime Video

Dia 26: Ghosts (T3)

21h25 no STAR Comedy

Dia 26: Walker (T4 - última)

22h10 no TVCine Emotion

Dia 27: Homicídios ao Domicílio (T4)

Disney+

Dia 29: Escola dos Romances Proibidos (T1)

Netflix

Dia 29: Exterminador Implacável Zero (T1)

Netflix

Dia 29: Kaos (T1)

Netflix

Dia 29: L Word: Geração Q (T3 - última)

22h10 no TVCine Emotion

Dia 29: O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder (T2)

Amazon Prime Video

Dia 29: Presidente Por Acidente (T2)

Netflix

Dia 30: Respira (T1)

Netflix