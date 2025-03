Há uma nova confirmação de peso em "Dexter: Resurrection", o próximo capítulo do famoso assassino interpretado por Michael C. Hall. Segundo o TV Line, Neil Patrick Harris será uma das estrelas do elenco da nova série do Skyshowtime.

De acordo com o site, o ator vai vestir a pele de Lowell. Para já, ainda não foram adiantados detalhes sobre a personagem.

Com estreia prevista ainda para o verão, "Dexter: Resurrection" foi oficialmente anunciada no fim de julho de 2024 e a rodagem começou em janeiro em Nova Iorque.

Não se sabe qual será a história, mas certamente será explicado como Dexter sobreviveu ao desfecho de "Dexter: New Blood", algo que já foi antecipado em entrevistas pelo criador Clyde Phillips (pista: as baixas temperaturas).

Além de Michael C. Hall, regressam David Zayas, James Remar e Jack Alcott, respetivamente como o Detetive Angel Batista, Harry Morgan (o pai de Dexter) e Harrison Morgan (o filho de Dexter). O elenco vai contar ainda com Peter Dinklage ( Tyrion Lannister em "A Guerra dos Tronos") e Uma Thurman.

Por agora, os fãs de "Dexter" podem ver a prequela "Dexter: Original Sin", que se estreou a 30 de janeiro na plataforma SkyShowtime e revela a transição do protagonista de jovem aluno para o assassino em série.