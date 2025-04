A Netflix vai avançar com um nova minissérie baseada no romance "Orgulho e Preconceito", editado em 1813. "Os romances de Jane Austen continuam a cativar leitores há mais de dois séculos, mas 'Orgulho e Preconceito' continua a ser o mais lido, permanecendo sempre relevante e cativante no imaginário coletivo. Com o seu comentário social acutilante e uma história de amor inesquecível, não só inspirou inúmeras adaptações como também definiu o género do romance", destaca o serviço de streaming no site Tudum.

Agora, a autora bestseller Dolly Alderton e o realizador Euros Lyn ("Heartstopper") preparam-se para adaptar o romance de Jane Austen ao pequeno ecrã, numa nova minissérie de seis episódios. De acordo com o serviço de streaming, a adaptação será fiel ao livro original.

A produção será protagonizada por atores britânicos. Emma Corrin ("Nosferatu" e "Black Mirror") e Jack Lowden ("Slow Horses" e "Benediction") vão interpretar o casal central Elizabeth Bennet e Mr. Darcy, enquanto Olivia Colman ("A Favorita" ou "The Crown") será Mrs. Bennet.

“Interpretar Elizabeth Bennet é uma oportunidade única na vida,” frisou Emma Corrin ao site da Netflix. "Poder dar vida a esta personagem icónica, ao lado da Olivia e do Jack, com os guiões fenomenais da Dolly, é verdadeiramente uma grande honra. Mal posso esperar para que uma nova geração se apaixone por esta história novamente", acrescentou a atriz britânica.

Dolly Alderton, Emma Corrin e Euros Lyn assumem também o papel de produtores executivos, ao lado de Will Johnston e Louise Mutter pela Lookout Point, e Lisa Osborne, como produtora.

A produção da minissérie deverá arrancar no Reino Unido ainda este ano. “Estamos encantados por poder partilhar este clássico britânico tão querido com o nosso público global. 'Orgulho e Preconceito' é a comédia romântica por excelência", destacou Mona Qureshi, responsável da Netflix.

“Uma vez por geração, um grupo de pessoas tem a sorte de poder contar novamente esta história maravilhosa e sinto-me muito sortuda por fazer parte disso", acrescentou Dolly Alderton, que venceu o National Book Award com o seu livro de estreia "Everything I Know About Love", em 2018, à Netflix.