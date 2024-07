Muito antes de "Deadpool & Wolverine" ou do sucesso da série “Succession”, o britânico Matthew Macfadyen ficou famoso em 2005 graças ao papel de Mr. Darcy na adaptação ao cinema de "Orgulho e Preconceito", o clássico de Jane Austen.

O realizador Joe Wright diria mais tarde que a escolha só foi possível porque Keira Knightley, com o sucesso granjeado por "Piratas das Caraíbas", iria ser Elizabeth Bennet: o ator, então com 29 anos, era praticamente desconhecido no seu país, apesar da experiência nos palcos e algumas séries de TV, principalmente "Spooks".

Escapar à sombra de Colin Firth na série de 1995 valeu muitos elogios e o reconhecimento internacional, lançando uma carreira como ator principal, mas Macfadyen surpreendeu ao revelar que tem poucas recordações boas da rodagem porque não gostou de ser Mr. Darcy.

“Realmente não [gostei]. Sinto-me mal por dizer isto. Houve momentos em que me diverti, mas gostava de ter aproveitado mais. Gostava de me ter preocupado menos com aquilo", contou ao programa CBS Mornings.

E justifica o seu estado de espírito: "Senti-me um pouco mal escolhido, do género 'Não sou sexy o suficiente. Mas acabou por resultar".

A opinião tornou-se viral, com muitos comentários de fãs a reforçarem que foi um fantástico Mr. Darcy.

O próprio Macfadyen diz que ainda é reconhecido pelo papel.

"Provavelmente a coisa mais lisonjeira que me acontece agora é que as pessoas dizem: ‘Você foi o Mr. Darcy?’ Já se passaram uns bons 20 anos. Portanto, penso: ‘Não posso estar a envelhecer assim tão mal’”, admitiu.