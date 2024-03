"Testamento: A História de Moisés" é uma das últimas estreias do mês da Netflix. A série documental estreou-se esta quarta-feira, dia 27 de março, e conta com três episódios.

A primeira temporada explora a vida de Moisés e a sua ascensão de pária e assassino a profeta e libertador dos Hebreus. "Das margens do Nilo ao Monte Sinai, passando pelo Mar Vermelho, 'Testamento: A História de Moisés' entrelaça com mestria um docudrama cativante e entrevistas com especialistas, revelando a demanda profundamente pessoal de Moisés pela redenção, e desencadeando alguns dos acontecimentos mais inspiradores e icónicos da Bíblia, do Alcorão e da Torá", resume o serviço de streaming.

De acordo com a Netflix, "Testamento: A História de Moisés" combina dramatizações e contribuições de teólogos e historiadores para "traçar o retrato da impressionante vida de Moisés como príncipe e profeta".