As gravações da quarta temporada de "Emily In Paris" já arrancaram, confirmou a Netflix.

"Da Lily Collins com muito amor: as gravações para a quarta temporada de 'Emily In Paris' já começaram", anunciou o serviço de streaming nas redes sociais.

Nos novos episódios, Emily vai partir à descoberta de uma nova cidade: Roma. "Embora o coração de Emily se mantenha sempre fiel a Paris, a vida dela sobre algumas reviravoltas inesperadas. Não fiquem surpreendidos se a vierem em Roma", revelou Lily Collins, que protagoniza a série.