"L'invasion des imbéciles" ('A invasão dos imbecis'): é assim que os morados de Paris chamam aos fãs de "Emily in Paris", da Netflix, que correm as ruas da cidade para encontrar os locais de gravação da série.

Segundo Daily Mail, os parisienses "não estão felizes" e o seu desagrado tem-se manifestado através de graffitis nas paredes de cafés. "Emily não és bem-vinda", pode ler-se numa das fotografias partilhadas pelo jornal inglês.

Na montra da sapataria na praça onde se localiza a casa de Emily, personagem interpretada por Lily Collins, também foram pintadas mensagens de protesto. Na fonte central da praça pode-se ler também que a série não é bem-vinda em Paris.

"Emily, vai-te f****", é outra das mensagens grafitadas nas paredes.

Na série da Netflix, Lily Collins veste a pele de uma norte-americana que se muda para a capital francesa. Para os habitantes de Paris, a produção "romantiza" a cidade e está repleta de estereótipos.

As gravações da quarta temporada de "Emily In Paris" já arrancaram, confirmou a Netflix no final de janeiro.

"Da Lily Collins com muito amor: as gravações para a quarta temporada de 'Emily In Paris' já começaram", anunciou o serviço de streaming nas redes sociais.

Nos novos episódios, Emily também vai partir à descoberta de uma nova cidade: Roma. "Embora o coração de Emily se mantenha sempre fiel a Paris, a vida dela sobre algumas reviravoltas inesperadas. Não fiquem surpreendidos se a vierem em Roma", revelou Lily Collins, que protagoniza a série.