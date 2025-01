A Max revelou esta segunda-feira, dia 27 de janeiro, o trailer da terceira temporada de "The White Lotus". Os novos episódios chegam a 17 de fevereiro ao serviço de streaming.

"A sátira social decorre num resort tailandês exclusivo e acompanha as façanhas de vários hóspedes e funcionários ao longo de uma semana", resume a plataforma.

Veja o trailer.

A nova temporada vai contar com Leslie Bibb, Carrie Coon e Michelle Monaghan no papel de três amigas de longa data, que embarcam numa viagem de raparigas. Já Walton Goggins vai ser Aimee Lou Wood, um homem robusto com um peso nos ombros, que viaja com a sua namorada mais nova e espírito livre.

Jason Isaacs e Parker Posey vao dar vida a um casal, em que ele é um empresário rico, de férias com os três filhos, interpretados por Patrick Schwarzenegger (a trabalhar para o pai), Sarah Catherine Hook (estudante do último ano da faculdade em estudos de religião) e Sam Nivola.

Já Lalisa Manobal (a rapper Lisa) será uma das mentoras de saúde dos hóspedes do The White Lotus e Lek Patravadi veste a pele de um dos proprietários do resort e o visionário responsável pelo seu programa de bem-estar.

As gravações dos novos episódios decorreram em Koh Samui, Phuket e Bangkok.

Na primeira temporada, o privilégio da classe alta e as diferenças sociais eram o alvo do argumento do criador da série Mike White (argumentista de "Escola de Rock" e criador da série "Enlightened") e o elenco incluía Jake Lacy, Alexandra Daddario, Jennifer Coolidge ou Connie Britton, entre outros.

A história tinha uma conclusão e fazia parecer que a série se poderia encerrar na primeira temporada, mas 20 nomeações aos Emmys e 10 estatuetas arrecadadas depois, chegou uma segunda temporada à (então) HBO Max em dezembro de 2022.

A premissa foi semelhante: gente rica e com defeitos de vária ordem ia passar uma semana num resort e havia uma morte como pano de fundo que só no final se descobria quem é.

O cenário e o elenco eram renovados: do Havai passava-se para a Sicília e do elenco da primeira temporada apenas regressaram Jennifer Coolidge e Jon Gries, juntando-se à equipa atores como Theo James, Michael Imperioli, F. Murray Abraham ou Aubrey Plaza.

Esta temporada recebeu 23 nomeações para os Emmys e ganhou cinco.