"The White Lotus" regressa à Max na próxima segunda-feira, dia 17 de fevereiro, para a terceira temporada. As gravações dos novos episódios decorreram em Koh Samui, Phuket e Bangkok.

A nova temporada vai contar com Leslie Bibb, Carrie Coon e Michelle Monaghan no papel de três amigas de longa data, que embarcam numa viagem de raparigas. Já Walton Goggins vai ser Aimee Lou Wood, um homem robusto com um peso nos ombros, que viaja com a sua namorada mais nova e espírito livre.

Jason Isaacs e Parker Posey vao dar vida a um casal, em que ele é um empresário rico, de férias com os três filhos, interpretados por Patrick Schwarzenegger (a trabalhar para o pai), Sarah Catherine Hook (estudante do último ano da faculdade em estudos de religião) e Sam Nivola.

Já Lalisa Manobal (cantora Lisa) será uma das mentoras de saúde dos hóspedes do The White Lotus e Lek Patravadi veste a pele de um dos proprietários do resort e o visionário responsável pelo seu programa de bem-estar.

CONHEÇA AS PERSONAGENS:

Leslie Bibb é Kate

Leslie Bibb é Kate

Uma das três amigas de longa data que se reúnem numa viagem de amigas, depois de não se verem há algum tempo.

Carrie Coon é Laurie

Carrie Coon é Laurie

Walton Goggins é Rick Hatchett

Walton Goggins é Rick Hatchett

Um homem série, com ressentimentos, que viaja com a sua namorada Chelsea.

Sarah Catherine Hook é Piper Ratliff

Estudante finalista universitária e filha do meio de Timothy e Victoria Ratliff, que se especializa em Estudos Religiosos.

Jason Isaacs é Timothy Ratliff

Um empresário abastado de férias com a sua esposa e três filhos.

Lalisa Manobal é Mook

Lalisa Manobal é Mook

Uma das orientadoras dos hóspedes do The White Lotus.

Michelle Monaghan é Jaclyn

Michelle Monaghan é Jaclyn

Sam Nivola é Lochlan Ratliff

Sam Nivola é Lochlan Ratliff

O filho mais novo de Timothy e Victoria Ratliff, estudante finalista do ensino secundário.

Lek Patravadi é Sritala

Lek Patravadi é Sritala

Uma das proprietárias do The White Lotus e a visionária por detrás do seu programa de bem-estar.

Parker Posey é Victoria Ratliff

Parker Posey é Victoria Ratliff

De férias com o seu marido Timothy Ratliff e os três filhos.

Natasha Rothwell é Belinda

Natasha Rothwell é Belinda

Gerente do SPA do The White Lotus no Havai.

Patrick Schwarzenegger é Saxon Ratliff

Patrick Schwarzenegger é Saxon Ratliff

O filho mais velho de Timothy e Victoria Ratliff, que trabalha na empresa de sucesso do pai.

Tayme Thapthimthong é Gaitok

Tayme Thapthimthong é Gaitok

Um segurança do resort e amigo próximo de Mook.

Aimee Lou Wood é Chelsea

Aimee Lou Wood é Chelsea

Uma pessoa livre, que viaja com o seu namorado mais velho, Rick, sempre em estado de tensão.

Veja o trailer.