"O Sequestro do Voo 601" é a nova série colombiana da Netflix. A primeira temporada estreou-se esta quarta-feira, dia 10 de abril, e conta com seis episódios.

A série, baseada em eventos reais que ocorreram a 30 de maio de 1973, segue dois revolucionários armados que sequestram e ameaçam fazer explodir o Voo 601, a menos que o governo colombiano liberte 50 prisioneiros políticos e lhes pague um grande resgate em dinheiro. "Quando os líderes políticos se recusam a negociar, os agressores começam a matar um passageiro por hora e obrigam o avião a sobrevoar a América Latina", adianta a sinopse.

"Entretanto, o comandante e duas corajosas hospedeiras tentam levar a melhor sobre os sequestradores enquanto negoceiam com os oficiais locais. No meio do terror iminente, a tripulação tem de resistir para levar os reféns até casa em segurança", resume a Netflix.