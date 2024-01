"Berlim", o spin-off de "La Casa de Papel protagonizado por Pedro Alonso, estreou-se na Netflix no final de dezembro de 2023. A primeira temporada da série espanhola conta com oito episódios e centra-se nos tempos áureos do protagonista, que decide levar a cabo um dos maiores assaltados da história.

Em entrevista, Pedro Alonso, que veste a pele de Berlim, traçou o perfil da popular personagem. "Acho que o Berlim é um terrorista emocional, um sociopata e um mentiroso. Mas, num mundo onde quase todos vivemos vidas muito dissociadas, ele tenta fazer com que cada momento seja intenso, tanto para ele como para os que o rodeiam", defendeu o ator espanhol em conversa com o The Hollywood Reporter, citado pelo site SensaCine.

"Esconde tudo como uma forma de provocar estragos. Porém, ter alguém a falar assim do amor, é uma grande contradição", acrescentou.

Para Pedro Alonso, vestir a pele de Berlim é "como interpretar Sherlock Holmes". "Berlim é uma categoria narrativa. Assim que vi as novas personagens, disse a mim mesmo: o anterior Berlim é de uma universo diferente. Este é um outro momento, outra abordagem, outro tom e género", defendeu.

"Senti vertigens ao nível da exposição mediática do fenómeno 'La Casa de Papel'. Mas, para mim, interpretar Berlim foi um dom vital, um dom narrativo e profissional. Permite-me fazer outras coisas", confessou o ator na entrevista ao The Hollywood Reporter.