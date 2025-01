Pedro Alonso, ator conhecido por vestir a pele de Berlim em "La Casa de Papel", decidiu embarcar numa viagem pelo México. A aventura resultou numa série documental, que se estreia esta terça-feira, 7 de janeiro, na Netflix.

"A Viagem Ao Encantamento" conta com três episódios e acompanha a viagem do ator espanhol pelo país. "Pedro Alonso percorre o México numa viagem de descoberta do poder da medicina tradicional com os mestres dos ancestrais rituais de cura desta rica cultura", resume o serviço de streaming.

No primeiro episódio da série documental, o ator conversa com "sábios, explora novas formas de ver a vida e a morte e tenta descobrir como a luz e as trevas coexistem no nosso mundo", adianta o serviço de streaming.